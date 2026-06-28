Robert Lewandowski apunta a la MLS: Chicago Fire tiene acuerdo con el goleador polaco

Chicago Fire está listo para sumar a uno de los máximos goleadores del futbol europeo en los últimos años.

Robert Lewandowski está muy cerca de convertirse en nuevo jugador del Chicago Fire. El delantero polaco habría alcanzado un acuerdo con el conjunto de la MLS para iniciar una nueva etapa en su carrera, poniendo fin a un exitoso ciclo en el futbol europeo y sumándose a una liga que continúa atrayendo a figuras de talla internacional.

La operación representa uno de los movimientos más importantes del mercado de verano en Norteamérica. Lewandowski llegará como la principal referencia ofensiva del Chicago Fire y como uno de los futbolistas con mayor prestigio que disputarán la temporada 2026 de la MLS, luego de una carrera llena de títulos y récords goleadores.

Aunque el interés del club estadounidense por el atacante se conocía desde hace varias semanas y existieron conversaciones previas entre ambas partes, ahora el acuerdo está encaminado para concretar su incorporación y convertirlo en uno de los rostros de la competición.

La MLS sigue sumando estrellas

La llegada de Lewandowski confirma la capacidad de la MLS para atraer futbolistas de primer nivel. En los últimos años la liga ha incorporado nombres como David Beckham, Thierry Henry, Kaká, Zlatan Ibrahimović, Wayne Rooney, Gareth Bale y, más recientemente, Lionel Messi, Luis Suárez, Sergio Busquets y Jordi Alba.

A esa lista también se sumará esta temporada Antoine Griezmann, quien continuará su carrera con Orlando City, consolidando una generación de figuras que mantiene a la MLS como uno de los campeonatos con mayor crecimiento e impacto internacional.

¿Cuánto ganaría Lewandowski?

De acuerdo con reportes publicados previamente por la prensa española, el delantero polaco percibiría un salario cercano a los 20 millones de dólares por temporada con Chicago Fire. La cifra es inferior a las ofertas que recibió desde Arabia Saudita, pero le permitirá convertirse en uno de los jugadores mejor pagados de la MLS.

Con su inminente llegada, Lewandowski abrirá un nuevo capítulo en una carrera que lo consolidó como uno de los grandes goleadores del siglo XXI y ahora buscará dejar huella en el futbol estadounidense.

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