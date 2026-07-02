La curiosa historia de Christian Pulisic que involucra al chocolate para llegar a ser una estrella mundial

Hershey quizá sea conocida como el “Lugar más dulce de la Tierra”, gracias a sus orígenes bañados en chocolate, pero la comunidad de Pensilvania también es el hogar de Christian Pulisic, el astro de la selección nacional de Estados Unidos que sueña en grande como coanfitriona de la Copa del Mundo.

Estados Unidos doblegó el miércoles 2-0 a Bosnia-Herzegovina para avanzar a los octavos de final, instancia en la que enfrentará a Bélgica el lunes.

“Hershey para mí lo es todo: es de donde es mi familia, es donde crecí. Es donde aprendí a jugar. Simplemente es mi hogar”, Pulisic comentó recientemente en su cuenta de Instagram, mientras promocionaba barras de chocolate con leche Pulisic’s de edición limitada de la compañía Hershey, que llevan envolturas personalizadas con su firma.

Christian Pulisic y Zeki Celik peleando un balón en el partido. ı Foto: AP

Pulisic creció en esta comunidad del centro-sur de Pensilvania, rodeada de granjas y un paisaje ondulado, donde incluso las farolas a lo largo de Chocolate Avenue tienen forma de Hershey’s Kisses. La comunidad fue fundada en 1903 por Milton S. Hershey, el empresario y filántropo estadounidense que también construyó viviendas para los trabajadores, un hotel y un parque temático que Pulisic visitaba a menudo con su familia.

Más de 120 años después, la compañía Hershey sigue siendo el motor económico de Chocolatetown, Estados Unidos. Pero el “Hombre detrás de la barra de chocolate” ahora comparte el honor de héroe local con el futbolista apodado “Captain America”.

PULISIC, artífice de las dos primeras anotaciones, controla el balón, ayer, en el SoFi. ı Foto: Reuters

Pulisic inspira a jóvenes futbolistas en Hershey

Las raíces de Pulisic en su ciudad natal son profundas y, durante la Copa del Mundo, su comunidad se ha volcado con él mientras Estados Unidos juega algunos de los partidos más emocionantes de su historia.

“Es bastante increíble que él haya salido de Hershey y haya jugado para mi club”, manifestó Cecelia Stefanelli, futura estudiante de primer año de Hershey High School, quien una tarde reciente pateó un balón para marcarle un gol a su padre en una cancha donde jugó Pulisic.

“Me encantaría que Estados Unidos ganara la Copa del Mundo; me haría feliz”, expresó Stefanelli, una defensa central que también juega para el club Pennsylvania Classics. Pulisic suele atribuir a la estructura y a los entrenadores de PA Classics —donde jugó durante ocho años— el haber ayudado a desarrollar sus habilidades. En 2021, regresó al club para una ceremonia de inauguración de nuevas canchas que él financió y ayudó a diseñar. Ahora se conoce como el Pulisic Stomping Grounds.

“Es realmente especial ver a alguien de por aquí, de donde vivimos, jugando en la Copa del Mundo”, señaló Gustafson, un delantero de 17 años que sueña con jugar futbol profesional y considera a Pulisic su modelo a seguir. “Es muy inspirador ver a alguien que abrió el camino, para que nosotros podamos hacerlo algún día”.

DCO