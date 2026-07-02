¡Recibidos como héroes! Así fue la emotiva bienvenida a Japón tras su participación en el Mundial 2026 (VIDEO)

Miles de seguidores reconocieron el esfuerzo de los Samuráis Azules pese a su eliminación ante Brasil.

La selección de Japón regresó a casa tras su participación en el Mundial 2026 y fue recibida como auténtica heroína por cientos de aficionados que abarrotaron el aeropuerto para agradecer el esfuerzo realizado durante la Copa del Mundo.

Desde la llegada de la delegación, el ambiente estuvo marcado por los aplausos, gritos de apoyo y decenas de teléfonos celulares que buscaban capturar el momento. Los seguidores japoneses no dejaron de ovacionar a los futbolistas y al cuerpo técnico, reconociendo el torneo que realizaron pese a quedarse en el camino.

Al frente del grupo apareció el entrenador Hajime Moriyasu, quien respondió con la característica reverencia japonesa como muestra de respeto hacia los aficionados. Detrás de él caminaron figuras como Ritsu Doan, Takumi Minamino, Daichi Kamada y el resto de los seleccionados, quienes saludaron constantemente a la multitud mientras avanzaban con sus maletas.

Una despedida con orgullo del Mundial 2026

El recibimiento reflejó el orgullo que dejó el equipo en el país asiático después de una destacada actuación en la Copa del Mundo. Japón terminó como sublíder del Grupo F, luego de empatar 2-2 con Países Bajos, golear 4-0 a Túnez e igualar 1-1 frente a Suecia, resultados que le permitieron avanzar a la fase de eliminación directa.

Su aventura mundialista terminó de manera dramática en los dieciseisavos de final, donde estuvo a minutos de eliminar a Brasil. El conjunto dirigido por Moriyasu tomó ventaja con un gol de Kaishū Sano, pero el pentacampeón reaccionó con anotaciones de Casemiro y Gabriel Martinelli, este último al minuto 95, para sellar el triunfo brasileño por 2-1.

Aplausos y respeto para los Samuráis Azules

Lejos de reproches, la afición japonesa convirtió el aeropuerto en una auténtica fiesta. Los jugadores agradecieron cada muestra de cariño con saludos y reverencias, en una escena que volvió a demostrar la conexión entre el equipo y sus seguidores.

Aunque el sueño mundialista terminó antes de lo esperado, el desempeño de los Samuráis Azules dejó una grata impresión dentro y fuera de la cancha.

u crecimiento futbolístico y la forma en que compitieron frente a selecciones de primer nivel fueron suficientes para que su regreso a casa se convirtiera en una celebración marcada por el orgullo y el reconocimiento de toda una nación.

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