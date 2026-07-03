Lewis Hamilton gana la pole del Sprint del GP de Gran Bretaña F1 y sueña con otra victoria en Silverstone

El local Lewis Hamilton se quedó con la pole para la carrera sprint del Gran Premio Gran Bretaña F1, con lo que saldrá primero en la minicarrera de la categoría en el Circuito de Silverstone, una buen arranque para el piloto de Ferrari de cara al fin de semana completo.

Hamilton ha estado a un nivel impresionante, siendo el mejor en cada uno de los sectores y sorprendiendo a Mercedes, que se quedó con el segundo lugar de la parrilla de salida. Max Verstappen, de Red Bull, terminó tercero.

“Wow, me siento bien, me gusta, me encanta este lugar, adoro a estos aficionados, no puedo explicarte el sueño que es esto, cuando piensan en cada curva y si el coche se siente bien, hemos mejorado. Estoy agradecido con la pole”, dijo Hamilton.

Charles Leclerc, compañero de equipo de Hamilton, fue cuarto en la qualy del sprint. Mientras que George Russell fue quinto tras ganar el Gran Premio de Austria la semana pasada. Por su lado Lando Norris y Oscar Piastri, de McLaren, fueron sexto y séptimo.

Hamilton conoce Silverstone a la perfección

Con nueve victorias en el GP de Gran Bretaña, la mayor cantidad de cualquier piloto de Fórmula 1 en un mismo circuito, Lewis Hamilton conoce su pista de casa al dedillo.

De cara a la carrera de este fin de semana, explicó cómo los autos de F1 con especificación 2026 tendrán dificultades con las rectas largas y las curvas rápidas de Silverstone.

“Este va a ser el fin de semana más inédito en términos del despliegue de potencia. Todos los pilotos hemos estado hablando en el chat de pilotos sobre lo mala que va a ser la potencia en este circuito. Nos quedamos sin batería”, afirmó Hamilton.

La estrella de Ferrari pronostica que los autos rodarán a menor velocidad con las baterías vacías, porque necesitan zonas de frenada fuerte para recargar la energía eléctrica, que es crucial para su funcionamiento.

“Normalmente el motor va aullando cuando entras en Copse, y te aferras con todas tus fuerzas mientras pasas por ahí a fondo. Este año, el motor irá en inercia”, afirmó . “ Maggotts y Becketts simplemente no se va a sentir igual porque creo que tienes que levantar y dejar rodar, o algo así, durante un periodo de tiempo. Es un circuito completamente diferente”, explicó Hamilton.

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