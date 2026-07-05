¿Quién es Charles Leclerc, piloto de Ferrari que ganó su primera carrera de 2026 en el GP de Gran Bretaña de F1?

Charles Leclerc es un piloto de la Fórmula 1 que corre para Ferrari y ganó su primera carrera en la temporada 2026 en el Gran Premio de Gran Bretaña. El volante de Ferrari regresó a la más alto del podio desde su triunfo en el GP de Austin de 2024.

Tuvieron que pasar 624 días para que Leclerc conquistara una cita de la máxima categoría del deporte motor. El conductor del Cavallino Rampante se une la lista de grandes nombres que alcanzaron la gloria en el Circuito de Silverstone, en una de las paradas más importantes de la F1.

¿Quién es Charles Leclerc?

Charles Marc Hervé Perceval Leclerc nació el 16 de octubre de 1997 en Montecarlo, Mónaco. Desde muy joven, y como muchos otros pilotos, empezó en el kartismo. Su formación siguió el camino natural, pues conforme crecía avanzaba en las principales categorías del automovilismo.

Antes de llegar a la máxima categoría del deporte motor, Leclerc conquistó el campeonato GP3 Series en 2016 y fue campeón de la Fórmula 2 en 2017, resultados que lo hicieron llamaron la atención de Ferrari y entró a la academia de pilotos. Su debut en la Fórmula 1 llegó en 2018 con Sauber (actual Kick Sauber), donde sorprendió por sus actuaciones pese a competir con un monoplaza de media parrilla.

Así fue el camino de Charles Leclerc a la Fórmula 1

Ferrari tomó una decisión importante para 2019, pues subieron a Leclerc a su equipo, convirtiéndolo en uno de los pilotos más jóvenes en defender los colores de la escudería italiana.

Ese mismo año consiguió sus dos primeras victorias en la Fórmula 1 al imponerse en los Grandes Premios de Bélgica e Italia. El triunfo en Monza fue especialmente significativo, pues Ferrari volvió a ganar en casa después de varios años de espera.

La victoria en el Circuito de Silverstone representó el primer triunfo de Charles Leclerc en la temporada 2026 y llegó en uno de los circuitos más emblemáticos del calendario de la Fórmula 1. El resultado también significó un importante logro para Ferrari, que como escudería llegó a las 250 victorias en el campeonato.

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