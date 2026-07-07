Isaac del Toro termina 34 en la cuarta etapa del Tour de France; es octavo lugar general

Isaac del Toro durante una de las etapas del Tour de France.

Bajo un sol abrasador, el ciclista mexicano Isaac del Toro terminó en la posición 34 de la cuarta etapa del Tour de France 2026 y baja al octavo lugar general. El ganador en Foix fue el danés Mads Pedersen, quien terminó la ronda en 4 horas 10 minutos 45 segundos.

Delante del Torito terminaron sus compañeros de equipo Tadej Pogačar, Brandon McNulty, Felix Großschartner y Adam Yates, quienes fueron 33, 32, 31 y 30 de la clasificación de la cuarta etapa de la Grande Boucle.

Isaac del Toro es 34 en la etapa 4 del Tour de France 2026 ı Foto: Captura de pantalla del sitio oficial del Tour de France

A pesar de tener una cuarta etapa complicada, en la clasificación general Isaac del Toro se mantiene dentro de los 10 mejores. El nacido en Ensenada es octavo, a 8.17 segundos del líder que es Torstein Traeen, del Uno-X Mobility. Traeen es el nuevo portador del malliot amarillo, que le arrebató a Tadej Pogačar.

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“Fue un gran trabajo en equipo, venia sintiendo mucho las subidas. Estábamos segundos, llegamos hasta la línea de meta y ha sido un gran trabajo de equipo para hoy”, dijo el ganador de la etapa.

“El manager me dijo gana por mi, gana una etapa. Estoy muy agradecido por tener ese favor para mí, para ponerme en esta posición de ganar”, agregó. “Hubiéramos querido un día más fresco, (el calor) esto lo ha hecho más difícil”.

A cuatro kilómetros de la meta, Pogačar y Del Toro, juntos, estaban al frente del pelotón con el UAE Team, pero detrás venían Vingegaard, Evenepoel, Seixas, Carapaz, quienes buscaban una escapada para fugarse.

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