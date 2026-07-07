La Selección de Bélgica hace el “Trump Dance” para festejar su victoria ante Estados Unidos (VIDEO)

Los futbolistas de Bélgica no se guardaron nada después de humillar a Estados Unidos en los octavos de final del Mundial 2026 y después de vencer a los anfitriones 4-1, festejaron en su vestidor haciendo el famoso “Trump Dance” y el video se hizo viral.

En las imágenes que circulan por redes sociales se puede ver que todos los jugadores de los Diablos Rojos se reúnen en el vestidor y comienzan a bailar como el Presidente de los Estados Unidos, mientras otros aplaudían para darle ritmo al baile de sus compañeros.

🇺🇸4️⃣⚽️4️⃣🇧🇪 | MUNDIAL 2026: Los jugadores belgas hicieron el baile de Trump después de eliminar a Estados Unidos del Mundial. pic.twitter.com/nyzEdS0pjK — Alerta News 24 (@AlertaNews24) July 7, 2026

El Mundial 2026 se quedó sin anfitriones tras la victoria de Bélgica

Bélgica le propinó una de las derrotas más dolorosas en la historia del futbol de Estados Unidos, pues cayeron 4-1 en los octavos de final del Mundial 2026 en el que fueron anfitriones, además de que México y Canadá también quedaron fuera del torneo del orbe.

La Selección Mexicana cayó a manos de Inglaterra en el Estadio Ciudad de México y Marruecos pasó a la siguiente ronda a coste de la Hoja de Maple. Afortunadamente los tres anfitriones lograron jugar la fase de eliminación directa, encuentros que Canadá no había jugado en su historia.

Bélgica ya no tiene a la generación dorada que presumió en Rusia 2018, pero aún queda un poco de esa magia que tiene la escuadra de los Diablos Rojos y buscarán llegar lo más lejos posible en la Copa del Mundo.

DCO