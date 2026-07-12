Isaac del Toro se mantiene en la tercera posición de la clasificación general del Tour de France tras Etapa 9

Isaac del Toro se mantiene en el top 3 de la clasificación.

Isaac del Toro sigue trabajando de gran manera en el Tour de France y este domingo el bajacaliforniano terminó la Etapa 9 de la competencia en el decimotercer puesto, solo seis segundos detrás del ganador del noveno episodio, que fue Mathieu Van Der Poel.

El mexicano se mantiene en la tercera posición de la clasificación general del torneo con 3 minutos y 27 segundos detrás del líder, su compañero Tadej Pogacar, y 45 segundos del segundo puesto, Jonas Vingegaard. Además, el atleta de Ensenada, Baja California, conserva el maillot blanco, el cual se otorga al mejor ciclista joven de la campaña.

MATHIEU VAN DER POEL TAKES THE WIN IN USSEL 💥🌟#TDF2026 pic.twitter.com/LMkl72DktT — Tour de France™ (@LeTour) July 12, 2026

La razón por la que Isaac del Toro se mantiene en la tercera posición de la clasificación general a pesar de no terminar las etapas en los primeros puestos es porque el mexicano termina cada carrera a escasos segundos de los primeros puestos y así mantiene su ventaja sobre los ciclistas que están detrás de él en la tabla.

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Isaac del Toro debe mejorar su rendimiento en cada competencia, ya que Remco Evenepoel acecha al bajacaliforniano y solo hay una diferencia de tres segundos entre ellos dos.

La competencia de este domingo constó de 154.6 kilómetros en una superficie ondulada, lo que significa que tiene tramos de subida, pero no tan pronunciada como se ha visto en etapas anteriores en el Tour de France.

Mientras Isaac del Toro mantiene el maillot blanco por ser el mejor ciclista joven de la competencia, su compañero Tadej Pogacar aún porta el maillot blanco de lunares que se entrega al mejor ciclista escalador.

La Etapa 10 del Tour de France se llevará a cabo el martes 14 de julio, competencia que será exigente al tener un recorrido en montaña, una de las especialidades de Isaac del Toro, y la carrera es de 166.6 kilómetros. Este lunes 13 de julio será día de descanso para todos los participantes.

DCO