¿Qué significa el malliot blanco que Isaac del Toro perdió en el Tour de France 2026?

Isaac del Toro en la décima etapa del Tour de France 2026

El ciclista español Isaac del Toro perdió el malliot blanco del Tour de France luego de ceder lugares en la décima etapa de la competencia. El originario de Ensenada, Baja California, fue octavo lugar en la más reciente ruta.

Su desempeño en el décimo tramo de la competencia lo llevó al séptimo lugar de la clasificación general y perdió el malliot blanco al mejor ciclista joven, honor que ahora es del español Juan Ayuso.

🚴🇲🇽 Isaac del Toro mantiene el buen paso en el Tour de Francia 2026. En la 10.ª etapa fue 8.º, a 1:31 de su compañero Tadej Pogačar, ganador del día. En la clasificación general, el mexicano marcha séptimo. 💪 pic.twitter.com/dDY6dRAMlY — Comité Olímpico Mexicano (@COM_Mexico) July 14, 2026

¿Qué es el malliot blanco del Tour de France?

El malliot blanco del Tour de France distingue al mejor ciclista de la competencia. Es un honor reservado para el competidor menor de 26 años ubicado mejor en la clasificación general.

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El Torito se había ganado el jersey blanco por su gran inicio en la más prestigiosa de las Grandes Vueltas. Pero lo perdió luego de una dura décima etapa en donde fue exigido al máximo.

Perder este malliot no significa que está fuera de competencia, pues todavía puede pelear con Juan Ayuso este reconocimiento en los siguientes días de competencia.

Sorry, Mads! We stole your cool down spot 😂



Juan Ayuso moves into the white jersey after a strong performance by the Team coming out of the rest day! #TDF2026 pic.twitter.com/Cb0ECJ9vfk — Lidl-Trek (@LidlTrek) July 14, 2026

¿Quién ganó la décima etapa del Tour de France?

Tadej Pogacar, compañero del Torito en el UAE Team, conquistó la décima ronda y se mantiene como líder indiscutido del Tour de Francia, lo que significa que conserva del malliot amarillo. El cuatro veces campeón amplió su ya dominante ventaja en la clasificación general.

“Nunca se sabe cuánto dura”, dijo Pogacar, que va camino de igualar el récord de victorias en el Tour. Solo el belga Eddy Merckx, el español Miguel Indurain y los franceses Jacques Anquetil y Bernard Hinault tienen cinco victorias en una misma edición.

Honouring the Yellow Jersey on Bastille Day 💛🇫🇷



Thanks for the support out on the road! #WeAreUAE | #TDF2026 pic.twitter.com/GcSsnB9vGl — @UAE-TeamEmirates (@TeamEmiratesUAE) July 14, 2026

“Solo tenemos que estar agradecidos por este momento de estar corriendo en la carrera más grande del mundo”, dijo el Pogacar, de 27 años, quien está considerado como uno de los mejores de la historia y para el final de su carrera algunos expertos lo ponen como el mejor.

Jonas Vingegaard, el rival más cercano de Pogacar no pudo seguirlo, y Pogacar recortó rápidamente terreno al ecuatoriano Richard Carapaz antes de superarlo con potencia 200 metros antes de la cima. El ciclista esloveno no aflojó. Pogačar pasó por la cumbre con 5 segundos de ventaja sobre Carapaz y con 18 sobre Vingegaard, Remco Evenepoel, Florian Lipowitz, Juan Ayuso y Paul Seixas.

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