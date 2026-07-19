Ferran Torres: ¿En dónde nació y quiénes son los padres del autor del gol que dio a España la Copa del Mundo?

Lo que tienes que saber de Ferran Torres, futbolista de España que le dio la Copa del Mundo a su país

Ferran Torres es el jugador estrella de España, fue el que anotó el gol del triunfo, gracias a ese tanto la selección obtuvo el campeonato de la Copa del Mundo 2026.

Tras su impactante hazaña para convertir a España en el país campeón del Mundial 2026, los aficionados y los fans de las redes sociales se interesaron más en la vida personal del futbolista.

¿En dónde nació Ferran Torres?

Ferran Torres nació el 29 de febrero de 2000 en Foios o Foyos, un pequeño municipio de la provincia de Valencia, Comunidad Valenciana, España. Es un pueblo de la Huerta Norte de Valencia, cercano a la capital, donde creció y dio sus primeros pasos en el fútbol.

TE RECOMENDAMOS: Otros deportes Juan Celaya se despide con el cuarto lugar en trampolín 3m de la Copa México de Zapopan

¿Quiénes son los papás de Ferran Torres?

Ferran Torres mantiene un perfil bajo respecto a su vida familiar, por lo que existe muy poca información pública sobre sus padres.

La mamá del futbolista es Dolores García Alcover. Ha sido una figura muy presente en su vida y lo apoyó desde su infancia para jugar futbol. Aparece frecuentemente en eventos familiares y junto a su hijo.

Sobre su papá la identidad no ha sido revelada públicamente de forma oficial. Ferran y su familia han preferido mantenerlo en privado.

Ferran suele hablar con cariño de su familia y especialmente de su abuelo, quien influyó mucho en su pasión por el fútbol, pero evita dar detalles sobre sus padres.

¿Quién es Ferran Torres?

Ferran Torres García nació el 29 de febrero de 2000 le apodan el “El Tiburón”, comenzó jugando fútbol sala y entró muy joven en la cantera del Valencia CF.

Debutó con el primer equipo en 2017 y rápidamente se consolidó como uno de los jóvenes más prometedores de LaLiga. En 2020, con solo 20 años, fichó por el Manchester City de Pep Guardiola, donde ganó la Premier League y la EFL Cup en su primera temporada, adaptándose como extremo y delantero centro.

En enero de 2022 regresó a España para jugar en el FC Barcelona. Tras un inicio irregular con lesiones y competencia, explotó especialmente en las temporadas 2024-25 y 2025-26, donde se convirtió en un delantero goleador y versátil. Ha contribuido a que el Barça gane múltiples títulos nacionales (Liga, Copa del Rey y Supercopa). Su capacidad para jugar en varias posiciones del ataque, su olfato goleador y su mentalidad lo han convertido en un jugador importante en el esquema culé.

Con la Selección Española, debutó en 2020 y ha participado en Eurocopa 2020, Mundial 2022, Euro 2024 y el Mundial 2026, donde marcó el gol de la final.

Te puede interesar: