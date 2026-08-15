Tijuana vs Cruz Azul: Dónde ver EN VIVO y GRATIS el partido de la Jornada 4 del Apertura 2026

Tijuana recibe al Cruz Azul para su partido correspondiente a la jornada 4 de la Apertura 2026.

Llegó a su final la fase de grupos de la Leagues Cup, pero los equipos de la Liga MX volvieron al país para seguir su participación en el Apertura 2026 y uno de los partidos que llama la atención de este fin de semana es entre el Tijuana de Sebastián Abreu y el Cruz Azul de Joel Huiqui.

El Estadio Caliente será el encargado de albergar el encuentro este domingo 16 de agosto en punto de las 21:00 horas, tiempo del centro de México. El encuentro marca el regreso de ambas instituciones al torneo local, en el que buscarán llegar lo más lejos posible y La Maquina quiere convertirse en bicampeón.

Cuenta regresiva para el regreso de la Liga MX. ¡Nos vemos el domingo en casa, Rojinegros! ❤️🖤



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Dónde ver EN VIVO y GRATIS el partido entre Tijuana Y Cruz Azul.

El partido entre Tijuana y Cruz Azul se lleva a acabo este domingo 16 de agosto en el Estadio Caliente. El balón comenzará a rodar en punto de las 21:00 horas del Centro de México, y podrá seguirse en vivo y en exclusiva por la señal de Fox One.

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Fecha: Domingo 16 de agosto

Hora: 21:00

Estadio: Caliente

Transmisión: Fox One

Qué disparo 🎯

Qué golazo 🔥



NICO IBÁÑEZ 💙 pic.twitter.com/DplayRO1lw — CRUZ AZUL (@CruzAzul) August 14, 2026

Cruz Azul vuelve a la Liga MX tras dura eliminación en Leagues Cup

El Cruz Azul quedó eliminado de la Leagues Cup de la peor manera posible, recibiendo un gol en el tiempo de compensación después de conseguir el empate que les daba el pase a los cuartos de final del torneo internacional.

El equipo de Joel Huiqui regresó a México con las manos vacías, pero ahora pondrán todas sus fichas en la Liga MX, torneo en el que son los actuales campeones y buscan entrar a la lista de los equipos bicampeones del futbol mexicano, en la que solo están dos grandes del balompié azteca, América y Pumas.

El conjunto de la Noria es uno de los clubes con una de las mejores plantillas, con nombres como José Paradela, Agustín Palavecino, Nicolás Ibáñez o Willer Ditta, buscarán jugar su segunda final consecutiva en busca de sumar su onceava estrella a su escudo.

DCO