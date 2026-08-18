Leyenda del futbol sudamericano rechaza llegar a un equipo importante de la Liga MX: “tema terminado”

La búsqueda de director técnico en los Tigres de la UNAL no ha terminado. Parecía que el equipo regiomontano tenía en el argentino Guillermo Barros Schelotto a su nuevo estratega, pero la leyenda de Boca Juniors ha declinado la propuesta de la directiva felina para asumir el banquillo de San Nicolás de los Garza.

La decisión de Guillermo Barros deja a la institución auriazul en la obligación de seguir en su búsqueda de entrenador. A pesar de lo importante que era la propuesta del equipo regiomontano, de acuerdo a reportes, en términos económicos, trascendió que el “Mellizo” busca otras opciones en su carrera profesional.

"No tengo nada que aclarar, el tema está totalmente terminado"



- Guillermo Barros Schelotto sobre el interés de Tigres por él. pic.twitter.com/r3kiTUXj0n — TF (@tigresfootball_) August 18, 2026

Guillermo Barros Schelotto es actual entrenador de Vélez Sarsfield y fue cuestionado sobre los reportes que lo ponían en el banquillo Incomparable. El exjugador comentó que lo considera como un “tema terminado”.

Con este panorama, los Tigres necesitan seguir buscando un entrenador. Los felinos siguen analizando alternativas después de un complicado inicio en el Torneo Apertura 2026 y la eliminación en primera ronda de la Leagues Cup.

Tigres vive peor inicio en la Liga MX

Los Tigres de la UANL viven su peor inicio de un campeonato de la Liga MX en 11 años. Los de la Sultana del Norte solamente acumulan un punto de 12 posibles, algo que no les sucedía desde 2015.

Hasta el momento, los Tigres siguen sin encontrar entrenador y se mantienen con el interinato de Hernán Elizondo, después de la renuncia de Guido Pizarro, tras ser anunciado por la directiva que no iban a llegar refuerzos y después de la salida de André-Pierre Gignac y Ángel Correa.

El estratega argentino arribó repentinamente tras el despido de Veljko Paunovic, logró meter al conjunto felino a una final y posteriormente a la Liguilla, pero, pese a la confianza de la directiva por ser uno de los históricos del club, no soportó que no le contrataran los futbolistas que él requería para hacer más fuerte a su plantel.

Recientemente se habla de varios entrenadores que podrían tomar el banquillo de los felinos, pero hasta el momento Gerardo Torrado, su presidente y directivo, no ha decidido quién es el que más le gusta o le conviene para tomar las riendas. Hace unos días dio una conferencia de prensa en la que habló del tema y aseguró que su deseo es que llegue alguien que se pueda quedar un largo periodo en la institución.

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