América vs León: Dónde ver EN VIVO y GRATIS el partido por el tercer lugar de la Leagues Cup

La edición 2026 de la Leagues Cup está cerca de llegar a su fin con un duelo clave entre el América y el Club León, dos equipos que llegan en momentos muy distintos pero con mucho en juego, ya que se disputan el tercer lugar del torneo internacional en Houston.

Las Águilas llegan después de caer derrotados a manos del Monterrey y sumar más de una década sin poder levantar un título internacional, ya que la última vez fue en 2016 cuando vencieron a los Tigres en la final de la Concacaf Champions Cup.

El partido se perfila como uno de los más atractivos de la fecha, no solo por lo que hay en juego, sino por el estilo de juego de ambos conjuntos.

¡HOUSTON, TENEMOS DOBLE CARTELERA DE CAMPEONATO! 🏆🚀



Todo comienza este domingo 6 de septiembre at Shell Energy Stadium 🏟️



At 5PM CT @clubleonfc 🆚 @ClubAmerica for the Third Place, y la FINAL por el título de #LeaguesCup2026 entre @TolucaFC y @Rayados at 8:15PM CT ⚽️🔥… pic.twitter.com/8cJQpbwpjs — Leagues Cup (@LeaguesCup) September 3, 2026

Dónde ver EN VIVO Y GRATIS el partido entre el América y el Club León

El partido entre el América y el Club León se jugará este domingo, 6 de septiembre del 2026, en el Shell Energy Stadium, ubicado en Houston, Texas. El balón comenzará a rodar en punto de las 16:00 horas, tiempo del centro de México, y podrá seguirse en vivo a través de Apple TV.

Fecha: domingo 6 de septiembre

Hora: 16:00

Estadio: Shell Energy

Transmisión: Apple TV

Posibles alineaciones del América vs León

AMÉRICA: Rodolfo Cota, Kevin Álvarez, Israel Reyes, Ramón Juárez, Cristian Borja, Erick Sánchez, Alan Cervantes, Isaías Violante, Raphael Veiga, Brian Rodríguez y Henry Martín.

LEÓN: Óscar García, Bryan Colula, Jhohan Romaña, Juan Guevara, Sebastián Vegas, José Rodríguez, Jordi Cortizo, Rodrigo Echeverría, Fernando Beltrán, Daniel Arcila y Diber Cambindo.

Trabajo, enfoque y compromiso. Vamos, Águilas 🦅 pic.twitter.com/oG6bvn142T — Club América (@ClubAmerica) September 5, 2026

León busca su pase a la Concacaf Champions Cup

El equipo dirigido por Guillermo Almada viene de caer derrotado a manos del Monterrey en las semifinales de la Leagues Cup, mientras que los de Javier Gandolfi intentarán quedarse con el tercer puesto del torneo internacional venciendo a las Águilas.

Este partido también representa la oportunidad para los Panzas Verdes, ya que en caso de quedarse con el tercer lugar de la competencia, adjudicarían su boleto para la siguiente edición de la Concacaf Champions Cup, lo cual lo convierte en una cita imperdible para los aficionados.

La Leagues Cup ha estado lleno de sorpresas y emociones, y el partido por el tercer lugar no será la excepción. Con partidos que pueden cambiar el rumbo de la tabla, este enfrentamiento será determinante para las aspiraciones de ambos clubes.

DCO