Real Madrid vs Inter de Milán: Dónde ver GRATIS y EN VIVO el juego de la Champions League 2026

Real Madrid e Inter de Milan miden fuerzas en el arranque de la Champions League.

El Inter de Milán es el equipo ante el cual el Real Madrid comienza su andar en la Champions League 2026-2027, que este martes 8 de septiembre vive sus primeros juegos correspondientes a la fase de liga, y en la Jornada 1 uno de los duelos que sobresale es el que se realizará en el Estadio Santiago Bernabéu.

Los merengues se presentan como el equipo con la plantilla más cara para la nueva edición de la Liga de Campeones de Europa, con un valor de 1.690 mil millones de dólares. Los de la capital española afrontan este nuevo reto en el viejo continente bajo la dirección técnica de José Mourinho, quien dirigió al club en las tres primeras Champions de la década anterior (2010-2013).

Por su parte, el equipo nerazzurri fue finalista en dos de las últimas cuatro temporadas de la Champions League, las de 2022-2023 y 2024-2025, pero perdió las finales contra Manchester City y PSG, de manera respectiva.

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¿En qué canal pasan EN VIVO el Real Madrid vs Inter de Milán?

El partido entre Real Madrid e Inter de Milán, correspondiente a la Jornada 1 de la fase de liga de la Champions League, se realizará en el Estadio Santiago Bernabéu en Madrid, España. El balón comenzará a rodar en punto de las 13:00 horas del Centro de México, y podrá seguirse en vivo por las señales de TNT Sports y HBO Max.

Fecha : Martes 8 de septiembre

Hora : 13:00

Estadio : Santiago Bernabéu

Transmisión: TNT Sports y HBO Max

Posibles alineaciones de Real Madrid e Inter de Milán

REAL MADRID : Thibaut Courtois, Denzel Dumfries, Ibrahima Konaté, Dean Huijsen, Marc Cucurella, Federico Valverde, Jude Bellingham, Brahim Díaz, Vinícius Júnior, Kylian Mbappé y Yan Diomande.

INTER DE MILÁN: Josep Martínez, Benjamin Pavard, Manuel Akanji, Alessandro Bastoni, Luis Henrique, Nicolò Barella, Hakan Çalhanoglu, Petar Sucic, Federico Dimarco, Lautaro Martínez y Marcus Thuram.

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Dominio del Real Madrid sobre el Inter de Milán

El Real Madrid tiene ventaja en el balance histórico contra el Inter de Milán, hegemonía que se acentúa por lo ocurrido en el presente siglo, en el que los merengues salieron con los brazos en alto en los cuatro enfrentamientos contra los italianos.

El equipo español superó a su similar italiano en los cuatro duelos correspondientes a las fases de grupos de la Champions League de las Temporadas 2020-2021 y 2021-2022.

El Inter de Milán no sabe lo que es derrotar al Real Madrid desde el 25 de noviembre de 1998, cuando ganó 3-1 como local en la primera ronda de la Liga de Campeones de la Campaña de 1998-1999.

EVG