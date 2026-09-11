Monterrey vs Tigres: Dónde ver GRATIS y EN VIVO el partido de la Jornada 8 del Apertura 2026

Monterrey y Tigres se enfrentan en el Gigante de Acero en un nuevo clásico regio.

Monterrey y Tigres disputan una nueva edición del clásico regio este sábado 12 de septiembre, cuando midan fuerzas en el Estadio BBVA, que recibe uno de los partidos más atractivos de la Jornada 8 del Apertura 2026 de la Liga MX.

El partido llega en un momento importante para ambos equipos, pues están fuera de puestos de Liguilla, por lo que un tropiezo podría complicarles más su panorama en el certamen.

JUNTOS.👊🏼 El Monterrey nos Une.🇫🇮



La Foto Oficial de La Pandilla en este #Apertura2026.🔥📸 pic.twitter.com/IygEUy2Eqg — Rayados (@Rayados) September 10, 2026

Monterrey, que tiene pendiente un juego, marcha décimo de la clasificación en el Apertura 2026 con nueve puntos, tres más de los que suma Tigres, que se ubica en el sitio 15.

¿En qué canal pasan EN VIVO el Monterrey vs Tigres?

El partido entre Monterrey y Tigres se jugará este sábado 12 de septiembre en el Estadio BBVA. El balón comenzará a rodar en punto de las 19:10 horas del Centro de México, y podrá seguirse en vivo por las señales de Canal 5, TUDN y ViX.

Fecha : Sábado 12 de septiembre

Hora : 19:10

Estadio : BBVA

Transmisión: Canal 5, TUDN y ViX

Posibles alineaciones de Monterrey y Tigres

MONTERREY : Luis Cárdenas, Ricardo Chávez, Víctor Guzmán, Carlos Salcedo, Gerardo Arteaga, Óliver Torres, Orbelín Pineda, Jesús Corona, Diego Rossi, Lucas Ocampos y Hugo Cuypers.

TIGRES: Nahuel Guzmán, Jesús Garza, Joaquim, Alan Franco, Fernando Ordóñez, Fernando Gorriarán, Rómulo Zwarg; Diego Lainez, Juan Brunetta, Ricardo Monreal y Rodrigo Aguirre.

📹🎙️ Conferencia de prensa con Fernando Gorriarán, previo a enfrentar a Rayados en el Clásico Regio, en la Jornada 8 del Apertura 2026.#SiempreContigo 👊🏼 #EstoEsTigres 🐯



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Monterrey enfrenta a Tigres tras perder la Leagues Cup

El Monterrey afronta el clásico regio contra Tigres con el objetivo de dejar atrás su derrota frente al Toluca en la final de la Leagues Cup.

La caída en el duelo definitivo del torneo entre la Liga MX y la MLS fue el primer golpe importante para Rayados bajo la dirección técnica del argentino Matías Almeyda, quien está al frente a partir del actual Apertura 2026.

Tigres, por su parte, solamente ha ganado un partido en el torneo, el cual fue sobre el Atlante en la Jornada 5. Los de la UANL tiene una racha de tres juegos sin derrota en el clásico regio, pues no cae ante el Monterrey desde la Fecha 12 del Apertura 2024.

EVG