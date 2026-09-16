Armando ‘Hormiga’ González debuta con golazo en la Europa League y enamora a los fans del Olympiacos

Armando ‘Hormiga’ González debutó con el pie derecho en la Europa League al anotar el tanto que inició la remontada de 2-1 de su equipo, el Olympiacos, ante el Jagiellonia Białystok de Polonia. El delantero mexicano llegó a cuatro anotaciones en el Viejo Continente, pero este es su primera en un torneo continental de la UEFA.

‘El Otaku del Gol’ anotó antes del medio tiempo, al 43′, para permitir que el conjunto griego se fuera al descanso con la igualdad, luego que Kajetan Szmyt adelantó al Jagiellonia al 20 de tiempo corrido. El exjugador de las Chivas permitió que La Leyenda se mantuviera con vida y pudiera asegurar la voltereta en la segunda parte.

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¡GOOOOOL DE LA HORMIGA!



Armando González 🇲🇽 consiguió su primer gol en competencias UEFA hoy en el 1-1 parcial del @olympiacosfc 🇬🇷 ante el @Jagiellonia1920 🇵🇱 en duelo de @EuropaLeague



👉El encuentro marcha 1-1 al medio tiempo pic.twitter.com/jqb2105HSW — 🇲🇽 Desde Olimpia MX 🇲🇽 (@DesdeOlimpiaMX) September 16, 2026

Hormiga González encamina goleada del Olympiacos

En su debut en Europa League el ariete azteca necesito poco tiempo para hacerse presente en el marcador y demostrar a nivel continental sus mejores cualidades. En un tiro de esquina la Hormiga hizo lo que mejor sabe, moverse dentro del área a la espalda de los defensas y encontrar el espacio para rematar un balón que se fue al fondo de la red.

González empujó el balón que la defensa había dejado con un rebote y fue el comienzo para que el Olympiacos, al minuto 84, consiguiera la anotación de la remontada gracias a un tanto de Roman Yaremchuk, delantero ucraniano que facturó su primera diana de la temporada.

First European goal 😎

First winning selfie 🤳🏻 pic.twitter.com/Ucdm2tOHnu — Olympiacos FC (@olympiacosfc) September 16, 2026

Armando González poco a poco se gana un lugar indiscutido en el once inicial del Olympiacos. Desde su llegada a Europa tiene seis duelos, entre la Superliga de Grecia, la Copa de Grecia y ahora la Europa League. En la única competición en donde no ha podido marcar es la liga.

La Hormiga tiene cuatro goles, que se reparten dos al Volos y uno al AEL Novibet en la copa helénica, además del anotado al Jagiellonia Białystok.

El siguiente duelo del Otaku del Gol y del Olympiacos es ante el Levadiakos, como parte de una nueva fecha de la Superliga de Grecia. El cotejo se realiza el 20 de septiembre a las 8:00 horas, tiempo del centro de México. Una nueva oportunidad para que el canterano del Club Deportivo Guadalajara por fin se haga presente en la competencia local con los rojiblancos.

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