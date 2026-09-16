Buffalo Bills vs Detroit Lions: Hora y dónde ver el Thursday Night Football de la Semana 2 de la NFL

Los Buffalo Bills se miden a los Detroit Lions en el Thursday Night Football de la Semana 2 de la NFL

Luego de ganar en su debut de la temporada, los Buffalo Bills y los Detroit Lions se miden en el Thursday Night Football de la Semana 2 de la NFL en búsqueda de mantener el impulso ganador en el arranque de la campaña. Los equipos chocan este jueves 17 de septiembre en el New Highmark Stadium, que se estrena en la liga.

Los Bills, que la semana pasada vencieron en un juegazo a los Houston Texans, tienen su primer duelo en su nueva casa, el New Highmark Stadium, que ya ha recibido un par de veces a los jugadores de Búfalo, pero que por primera vez tendrán un juego oficial de la NLF en el inmueble que costó más al rededor de 2.100 millones de dólares.

¿Dónde ver el Buffalo Bills vs Detroit Lions, Thursday Night Football de la Semana 2 de la NFL?

El duelo Buffalo Bills vs Detroit Lions, del Thursday Night Football de la Semana 2 de la NFL, inicia este jueves 17 de septiembre a las 18.15 horas, tiempo del centro de México y se podrá ver por la señal de FOX y FOX ONE o por NFL Game Pass.

Bills, por su primera victoria en su nueva casa

De cara al juego entre Buffalo Bills (1-0) y Detroit Lions (1-0), el mariscal de campo de los bisontes, Josh Allen, dijo que aunque ya han estado en su nuevo estadio un par de veces, la misión es salir y ganar su primer juego en esta casa.

“Ya hemos estado ahí un par de veces. Siento la misma emoción independientemente del estadio en el que juguemos. Así que el objetivo es el objetivo, y es ponerse 1-0 (esta semana)”, dijo.

Los Bills vienen de ganar 36-31 en Houston, un gran juego para ser la Semana 1 y en donde Allen mostró lo mejor de su arsenal. El quarterback tuvo injerencia en las cuatro anotaciones.

Detroit, mientras tanto, arrancó con una victoria 31-30 en tiempo extra ante Nueva Orleans, en la que Jahmyr Gibbs y Amon-Ra St. Brown anotaron dos veces cada uno, y el resultado se decidió por el intento fallido de conversión de dos puntos de los Saints.

Ambos equipos afrontan una recuperación corta, pero los Lions en particular saben que tendrán que lidiar con un ambiente ensordecedor.

Joe Brady, en su primera temporada como entrenador de los Bills, aconsejó a sus jugadores que disfruten el momento sin dejarse atrapar demasiado por el ambiente.

“Es una oportunidad para mostrar nuestra convicción sobre lo que creemos y no sentir que tenemos que montar un espectáculo. Me preocupa más tratar de dar una cátedra”, afirmó.

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