¿A qué hora ver EN VIVO y GRATIS a Checo Pérez en el Gran Premio de Baréin de F1?

Uno de los coches de Cadillac en el Gran Premio de Baréin de F1

Este fin de semana se corre el Gran Premio de Baréin de F1, pero lo hace en Malasia, en el Circuito de Sepang, una pista complicada que estará condicionada por las inclemencias del clima y en donde Sergio Checo Pérez saldrá desde la última posición de la carrera.

Checo Pérez tendrá que largar en el lugar 22 de la parrilla de salida, una posición complicada para poder conseguir puntos. En esta campaña, la primera de Cadillac en la F1, el equipo estadounidense no ha logrado unidades y parece que en Malasia no será la excepción.

Mientras el volante tapatío saldrá último, su excompañero en Red Bull, Max Verstappen, fue el más veloz en la calificación y saldrá desde la primera posición por primera vez en la temporada.

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¿Dónde ver el Gran Premio de Baréin de F1?

El Gran Premio de Baréin de F1, que se corre en Malasia, se realiza este domingo a la 1:00 am, tiempo del centro de México y se puede ver por la señal de Sky Sports.

Así quedó el top de salida del GP de Baréin en Malasia

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Max Verstappen terminó 0,298 segundos delante de Lewis Hamilton, de Ferrari, quien terminó segundo para revivir una de las grandes rivalidades de la máxima categoría del deporte motor. En tercera plaza terminó el compañero en Red Bull del neerlandés, Isack Hadjar, quien tiene una penalización en la carrera del domingo.

El actual líder del campeonato, Andrea Kimi Antonelli, será el cuarto volante en la línea de salida, mientras que su compañero de escudería y segundo competidor en la carrera por el título, George Russell, fue octavo. Ambos subirán un puesto en la grilla para la carrera del domingo porque Hadjar tiene que cumplir una penalización de cinco puestos por cambiar su motor por encima de la asignación para la temporada.

Aunque oficialmente el nombre comercial de Gran Premio de Baréin de mantiene, la carrera de la F1 se realiza en Malasia, en donde Verstappen ganó la última vez que la categoría reina del deporte motor estuvo en el circuito de Sepang, en 2017.

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