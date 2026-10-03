Nairo Quintana se retira del ciclismo profesional y es despedido de la forma más hermosa del mundo (VIDEO)

Después de 17 temporadas en la élite del ciclismo, Nairo Quintana decidió ponerle punto final a su carrera y su última carrera fue el Giro de Emilia, en la que antes de iniciar la competencia le realizaron un pasillo al colombiano que quedará grabado para la historia de este deporte.
Todos los participantes realizaron un pasillo con sus bicicletas en alto y en cuanto Nairo Quintana comenzó a caminar entre ellos las llantas empezaron a rodar, mientras el colombiano sonreía de cara a lo que fue su última participación como ciclista profesional. Quintana puso el nombre de Colombia en alto con sus participaciones en las Grandes Vueltas y sus títulos en el circuito internacional.
Estos son todos los títulos de Nairo Quintana como ciclista profesional
Nairo Quintana arrancó su participación dentro del ciclismo profesional en 2009 y en aquel año logró coronarse en el Campeonato de Colombia Contrarreloj Sub-23, lo que lo colocó como uno de los mejores atletas de su país.
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Títulos de Nairo Quintana
- Campeonato de Colombia Contrarreloj sub-23 - 2009
- Tour del Porvenir - 2010
- Vuelta a Murcia - 2012
- Ruta del Sur - 2012
- Giro de Emilia - 2012
- Vuelta al País Vasco - 2013
- Vuelta a Burgos - 2013
- Tour de San Luis - 2014
- Giro de Italia - 2014
- Vuelta a Burgos - 2014
- Tirreno-Adriático - 2015
- Volta a Cataluña - 2016
- Tour de Romandía - 2016
- Ruta del Sur - 2016
- Vuelta a España - 2016
- Vuelta a la Comunidad Valenciana - 2017
- Tirreno-Adriático - 2017
- Vuelta a Asturias - 2017
- Tour La Provence - 2020
- Tour de los Alpes Marítimos y de Var - 2020
- Vuelta a Asturias - 2021
- Tour La Provence - 2022
- Tour de los Alpes Marítimos y de Var - 2022
- Vuelta a Asturias - 2026
Además de estos títulos, Nairo Quintana ganó diferentes etapas en varios torneos dentro del circuito internacional, el único trofeo que le faltó en su vitrina fue el del Tour de France, en el que su mejor resultado en su carrera fue un tercer puesto en 2016.
DCO