Nairo Quintana se retira del ciclismo profesional y es despedido de la forma más hermosa del mundo (VIDEO)

Después de 17 temporadas en la élite del ciclismo, Nairo Quintana decidió ponerle punto final a su carrera y su última carrera fue el Giro de Emilia, en la que antes de iniciar la competencia le realizaron un pasillo al colombiano que quedará grabado para la historia de este deporte.

Todos los participantes realizaron un pasillo con sus bicicletas en alto y en cuanto Nairo Quintana comenzó a caminar entre ellos las llantas empezaron a rodar, mientras el colombiano sonreía de cara a lo que fue su última participación como ciclista profesional. Quintana puso el nombre de Colombia en alto con sus participaciones en las Grandes Vueltas y sus títulos en el circuito internacional.

Estos son todos los títulos de Nairo Quintana como ciclista profesional

Nairo Quintana arrancó su participación dentro del ciclismo profesional en 2009 y en aquel año logró coronarse en el Campeonato de Colombia Contrarreloj Sub-23, lo que lo colocó como uno de los mejores atletas de su país.

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Títulos de Nairo Quintana

Campeonato de Colombia Contrarreloj sub-23 - 2009

Tour del Porvenir - 2010

Vuelta a Murcia - 2012

Ruta del Sur - 2012

Giro de Emilia - 2012

Vuelta al País Vasco - 2013

Vuelta a Burgos - 2013

Tour de San Luis - 2014

Giro de Italia - 2014

Vuelta a Burgos - 2014

Tirreno-Adriático - 2015

Volta a Cataluña - 2016

Tour de Romandía - 2016

Ruta del Sur - 2016

Vuelta a España - 2016

Vuelta a la Comunidad Valenciana - 2017

Tirreno-Adriático - 2017

Vuelta a Asturias - 2017

Tour La Provence - 2020

Tour de los Alpes Marítimos y de Var - 2020

Vuelta a Asturias - 2021

Tour La Provence - 2022

Tour de los Alpes Marítimos y de Var - 2022

Vuelta a Asturias - 2026

Además de estos títulos, Nairo Quintana ganó diferentes etapas en varios torneos dentro del circuito internacional, el único trofeo que le faltó en su vitrina fue el del Tour de France, en el que su mejor resultado en su carrera fue un tercer puesto en 2016.

DCO