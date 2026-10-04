Landon Donovan destroza a México tras goleada de Estados Unidos con humillante burla hacia el Tricolor (FOTO)

Landon Donovan se burló de la goleada de Estados Unidos sobre México.

Landon Donovan le echó más sal a la herida de la Selección Mexicana tras la goleada sufrida ante Estados Unidos en el tercer partido del Tricolor con Rafa Márquez en la dirección técnica, con un burlón y provocativo mensaje en redes sociales.

“Tres a cero es el nuevo dos a cero”, escribió en inglés el exgoleador estadounidense en su cuenta de X, en un mensaje que acompañó de emojis de caritas felices y varias banderas de su país.

Aficionados mexicanos se enganchan con Landon Donovan

El comentario de Landon Donovan luego de la goleada de 3-0 de Estados Unidos sobre México generó respuestas de aficionados mexicanos.

Usuarios le recordaron al exgoleador que el Tricolor es el actual campeón de los torneos de la Concacaf tanto a nivel mayor como en el resto de las categorías.

Otro aficionado mexicano incluso se dirigió con groserías hacia Landon Donovan y le hizo énfasis en que el resultado del próximo duelo entre ambas selecciones será diferente si el Tricolor tiene en la cancha a Raúl Jiménez y Julián Quiñones.

Ojalá y así fueran de buenos ganando títulos bro



2025-2026



Cups:



USNMT = Islas Faroe pic.twitter.com/EpNPGRwt6A — Coy Mendivil (@CoyMendivilA) October 4, 2026

Landon Donovan aprovechó la humillación de Estados Unidos a México para revivir la rivalidad entre ambas selecciones, pues en su época de futbolista fue uno de los principales referentes del denominado clásico de la Concacaf, en el que registró seis goles contra el Tricolor, el más doloroso de ellos en el 2-0 en favor de los vecinos del norte en el Mundial de Corea-Japón 2002.

EU le propina su primera derrota a Rafa Márquez con México

El 3-0 sufrido a manos de Estados Unidos significó la primera derrota de la Selección Mexicana bajo las órdenes de Rafa Márquez.

El Tricolor venía de igualar 1-1 con sus similares de Colombia y Perú, por lo que el cotejo ante los de las barras y las estrellas era la oportunidad de conseguir su primera victoria con el ‘Káiser de Michoacán’ en el timón.

Pero errores puntuales le costaron a México la dolorosa derrota y goleada frente a Estados Unidos, cotejo en el que Raúl ‘Tala’ Rangel y Diego Campillo, entre otros, no tuvieron su mejor noche.

EVG