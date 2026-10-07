Así fue la exigente travesia de Valtteri Bottas en bicicleta desde Malasia hasta Singapur (VIDEO)

Valtteri Bottas sorprendió en redes sociales con su exigente travesía que vivió tras su participación en el Gran Premio de Malasia. El piloto finlandés decidió subirse a su bicicleta para llegar a la ciudad donde se llevará a cabo la siguiente carrera en la temporada de la Fórmula 1, Singapur.

El volante de Cadillac compartió un video en su cuenta de X, donde se puede ver los caminos que recorrió para llegar a Singapur, desde caminos de tierra en la oscuridad hasta cruzar algunas ciudades durante el camino. Valtteri Bottas completó un trayecto de 419,67 kilómetros antes de volver a subirse al monoplaza este fin de semana. Bottas anunció que llegó a Singapur la tarde de este miércoles 7 de octubre sano y salvo.

Yea I’m riding to Singapore 🚲



On the gravel roads less travelled with my new @canyon_bikes Grail CFR.



See you there 🇸🇬 pic.twitter.com/jFKZCM6Vnq — Valtteri Bottas (@ValtteriBottas) October 5, 2026

Valtteri Bottas se sometió a una prueba que pocos pueden completar

Valtteri Bottas realizó un recorrido de más de 400 kilómetros, algo que pocas personas se animan a hacer o pocos atletas son los que logran completarlo, ya que el volante finlandés pedaleó de noche y de día para poder llegar en el menor tiempo posible.

El piloto de la Fórmula 1 vio paisajes hermosos durante su travesía que él mismo la llamó como una “aventura épica”, además de que tuvo que atravesar el Estrecho de Johor para poder cruzar de Malasia a Singapur y lograr arribar al Circuito Urbano Marina Bay.

A lo largo de su carrera, Valtteri Bottas ha demostrado que es un fanático del ciclismo, ya que no es la primera vez que comparte imágenes en sus redes sociales arriba de la bicicleta, pero por primera vez se ánimo a realizar un recorrido tan largo de un país a otro.

419.67km commute ✔️



Well arrived in Singapore this arvo. What an epic adventure 🐍 more to come eventually! pic.twitter.com/gOQ8d9pNR5 — Valtteri Bottas (@ValtteriBottas) October 7, 2026

¿Cuándo y a qué hora se llevará a cabo el GP de Singapur?

Se viene la recta final de la temporada de la Fórmula 1 y los pilotos ya se encuentran en Singapur para disputar otra carrera en la campaña. El Circuito Urbano Marina Bay es el que albergará a los 22 pilotos para la siguiente fecha del Gran Circo.

La actividad arranca el viernes 9 de octubre con las primeras prácticas libres en punto de las 2:30 horas, tiempo del centro de México, mientras que la carrera se disputará el domingo 11 del mismo es a las 6:00 horas.

Checo Pérez y Valtteri Bottas volverán a salir a la acción en busca de conseguir el primer punto en la historia de Cadillac para comenzar a mejorar su monoplaza de cara a las últimas fechas de la temporada.

DCO