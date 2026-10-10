¿Dónde ver GRATIS y EN VIVO el debut de Javier Aguirre como entrenador del Valencia?

El mexicano Javier Aguirre debuta este domingo 11 de octubre como director técnico del Valencia, que visita la cancha de El Sardinero para medir fuerzas ante el Racing de Santander en duelo correspondiente a la Jornada 8 de LaLiga.

‘El Vasco’ vuelve a España poco más de dos años después. Su última experiencia en dicho país había sido en el banquillo del Mallorca, el cual ocupó de 2022 a 2024, cuando volvió para una tercera etapa al frente de la Selección Mexicana.

El Racing de Santander es el primer obstáculo que Javier Aguirre tiene como entrenador del Valencia, club que fichó al mexicano por su extensa experiencia para salvar a equipos del descenso.

¿Dónde ver EN VIVO el debut de Aguirre como DT del Valencia?

El partido entre Racing de Santander y Valencia, juego en el que Javier Aguirre debuta como entrenador de los Chés, se jugará este domingo 11 de octubre en el Estadio El Sardinero, ubicado en Santander, Cantabria, España. El balón comenzará a rodar en punto de las 13:00 horas del Centro de México, y podrá seguirse en vivo por la señal de Sky Sports.

Fecha : Domingo 11 de octubre

Hora : 13:00

Estadio : El Sardinero

Transmisión: Sky Sports

Posibles alineaciones de Racing de Santander y Valencia

RACING DE SANTANDER : Julen Agirrezabala, Jorge Salinas, Jeanuel Belocian, Pablo Ramón Parra, Álvaro Mantilla, Pablo García, Iván Martín, Matteo Prati, Yassir Zabiri, Iñigo Vicente y Sergio Canales.

VALENCIA: Stole Dimitrievski, José Gayà, Justin De Haas, Pablo Maffeo, Mouctar Diakhaby, Javier Guerra Moreno, Guido Rodríguez, Aaron Mayol, Pepelu, Hugo Duro y Ryunosuke Sato.

Así llega el Valencia al juego ante Racing de Santander

El Valencia llega al partido de este domingo contra el Racing de Santander ubicado en el último puesto de la clasificación de LaLiga con cuatro puntos, misma cosecha que el Malagá, club que lo supera por diferencia de goles.

En su último partido antes de la Fecha FIFA, los Chés cayó 3-2 a manos de la Real Sociedad, el segundo de dos juegos que dirigió de manera interina Óscar Sánchez Fuentes, quien tomo las riendas ante la destitución de Carlos Corberán.

Javier Aguirre tiene la necesidad de que el Valencia sume puntos desde su primer juego en el banquillo, pues hasta el momento los Murciélagos solamente suman un triunfo, un empate y cinco derrotas.

EVG