Manuel Neuer ocasiona el gol más rápido de la Bundesliga con una falla que nunca olvidará (VIDEO)

Manuel Neuer cometió un terrible error que terminó en gol en contra del Bayern Múnich.

El experimentado portero alemán Manuel Neuer ocasionó el gol más rápido en la historia de la Bundesliga, al cometer un terrible oso apenas a los 8 segundos del encuentro en el que el Bayern Múnich visitó al Augsburgo, en duelo que terminó con empate 2-2.

Tras el saque inicial desde la media cancha, el balón fue hacia el veterano guardameta, quien intentó un pase largo, pero ya muy tarde, pues el balón rebotó en Robin Fellhauer, quien quedó sólo ante el marco para definir y poner al frente al equipo local.

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EL GOL MÁS RÁPIDO EN LA HISTORIA DE LA BUNDESLIGA. ✅



A los 8 segundos, un error de Manuel Neuer y Ausburg ya lo gana 1-0.#BundesligaEnFOX pic.twitter.com/RN2vZDfjfS — FOX (@somos_FOX) October 10, 2026

Esta increíble falla de Manuel Neuer en el duelo desarrollado en la WWK Arena derivó en el gol más rápido en la historia de la Bundesliga de Alemania, que comenzó a disputarse en 1963, año en el que se unificaron los antiguos campeonatos locales llamados Oberligen.

Bayern Múnich rescata punto pese a error de Manuel Neuer

El insólito yerro de Manuel Neuer puso contra corriente al Bayern Múnich, que vino dos veces de atrás para rescatar una igualada final de 2-2.

Ismael Saibari consiguió el 1-1 para los Bávaros al minuto 55, pero poco tiempo después, al 64′, el Augsburgo recuperó su ventaja por conducto de Rodrigo Ribeiro.

Nathaniel Brown marcó al minuto 80 la diana con la que el Bayern Múnich consiguió el definitivo 2-2 en la cancha de la WWK Arena. Antes le habían anulado dos anotaciones al colombiano Luis Díaz, por posición adelantada.

¿Cuánto goles ha recibido Manuel Neuer con el Bayern?

Manuel Neuer ha recibido 503 goles en 604 partidos oficiales disputados con el Bayern Múnich desde su llegada al club en 2011.

Pocos errores del experimentado portero como el cometido este sábado en la Jornada 5 de la Bundesliga contra el Augsburgo.

En estos 15 años que ha formado parte de la plantilla del Bayern Múnich, Manuel Neuer ha conseguido 34 trofeos, entre Bundesligas, Copas y Supercopas de Alemania, Champions League, Supercopa de Europa y Mundial de Clubes.

EVG