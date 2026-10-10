Johan Vásquez anota autogol en su regreso a Italia, pero el Genoa vence a la Fiorentina y tiene su primer triunfo en la Serie A

Johan Vásquez en un partido con el Genoa en la Serie A

Después de tener participación con la Selección Mexicana en la Fecha FIFA, el defensor central Johan Vásquez regresó a la actividad con el Genoa, pero no tuvo su mejor partido individualmente, pues marcó un autogol en la victoria de su equipo 2-1 ante la Fiorentina en la Serie A.

Milutin Osmajić abrió el marcador para el Genoa al minuto 7 y al 15′ Junior Messias aumento la ventaja. Parecía que Il Grifone se llevaría una victoria sencilla, pero se les complicó el cotejo con el gol en contra de Johan Vásquez, quien al 73′ mandó el balón al fondo de su propia portería.

¡Autogol de Johan Vásquez! 😰



El 🇲🇽 marcó el del descuento para la Fiorentina 😔



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A pesar de esta acción el Rossoblù se llevó tres puntos importantes ya que consiguieron su primera victoria del campeonato y se alejaron de los puestos de descenso. El Genoa marcha, por el momento, en la posición 16 de 20 con 4 puntos, luego de su triunfo, un empate y cuatro derrotas.

Era muy importante que el Genoa consiguiera esas tres unidades, pues estaban peleando por salir del fondo de la tabla. El equipo de Johan Vásquez tiene el mismo número de puntos que cuatro clubes más y solamente está fuera de peligro, por ahora, por la diferencia de goles.

En la Serie A de Italia los últimos tres lugares de la general descienden a la Serie B. Serían del lugar 18 al 20, que actualmente ocupan la Fiorentina, Bolonia y Venezia. Del puesto 13 al 20 de la competencia la diferencia es de cuatro puntos.

¿Quién es líder de la Serie A de Italia?

Entrando a la Jornada 6 de la Temporada 2026-2027 de la Serie A, el líder es el Inter de Milán, que tiene cinco victorias y un empate. Su duelo de esta fecha lo ganó 3-0 al Parma y se mantiene con paso perfecto.

El segundo sitio es de la Roma, que tiene que disputar su encuentro ante el Como este domingo y en caso de ganar estaría igualando las 16 unidades que tiene el Inter. La Lazio, al igual que La Loba, tiene 13 puntos y récord de 4 triunfos y un empate. Las Águilas son tercer lugar de la competencia.

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