Champions League 2026: Dónde ver EN VIVO y GRATIS los partidos de HOY martes 12 de octubre

La Champions League vuelve tras el parón por fecha FIFA con partidos imperdibles para la afición. El torneo más importante a nivel de clubes llega a su segunda jornada y solo 16 equipos lograron una victoria en la fecha pasada, así que los demás seguirán en busca de sumar de a tres puntos.
El encuentro más llamativo de hoy es entre el Barcelona y el Galatasaray, además del Atlético de Madrid y el Manchester United, el primer compromiso importante en el regreso de los Red Devils a la Liga de Campeones. La jornada arranca a las 10:45 con dos compromisos.
Dónde ver EN VIVO y GRATIS los partidos de HOY 12 de octubre
La jornada de este martes arranca en Francia y Azerbaiyán con el Lens y el Sabah recibiendo en casa al Sporting de Lisboa y al Slavia Praha, respectivamente. Después el Manchester United visitará el Metropolitano para enfrentarse al Atlético de Madrid.
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- Lens vs Sporting - 10:45 horas - TNT Sports y HBO Max
- Sabah vs Slavia Praha - 10:45 horas - FOX ONE y FOX+
- Galatasaray vs Barcelona - 13:00 horas - TNT y HBO Max
- Arsenal vs Lille - 13:00 horas - Space y HBO Max
- Atlético de Madrid vs Manchester United - 13:00 horas - FOX ONE y FOX+
- Inter de Milán vs Club Brujas - 13:00 horas - HBO Max
- Leipzig vs PSV - 13:00 horas - HBO Max
- Viking vs Bayern Múnich - 13:00 horas - FOX ONE y FOX+
- Villarreal vs Napoli - 13:00 horas - FOX ONE
A pesar de que todos los equipos tienen ocho partidos para buscar un puesto en la ronda de eliminación directa, hilar dos derrotas consecutivas puede empezar a empeorar el panorama de los clubes que pierdan en esta fecha.
Barcelona quiere sumar su décima victoria consecutiva en la temporada
El Barcelona es uno de los equipos en Europa que está teniendo un arranque espectacular en la temporada 2026/2027. Los blaugranas llevan nueve victorias consecutivas de nueve posibles y ante el Galatasaray buscarán aumentar su récord a diez compromisos sin empatar ni caer en el marcador.
El equipo de Hansi Flick lleva 39 tantos en nueve compromisos, equipo con más goles anotados en el arranque de campaña en el viejo continente. No será un compromiso sencillo para los culés, pues tendrán que visitar un estadio complicado en Europa.
Raphinha, el goleador de la temporada para el Barcelona, no estará presente en Estambul para disputar el segundo partido de Champions League del equipo español y podría perder un partido más.
DCO