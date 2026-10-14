Dodgers vs Brewers: Dónde ver EN VIVO el Juego 3 de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional de la MLB

Brewers llega con ventaja de 2-0 sobre Dodgers al Juego 3 de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional.

Con desventaja de 0-2, Los Angeles Dodgers enfrentan este miércoles 14 de octubre en el Dodger Stadium de Los Ángeles, California, a los Milwaukee Brewers en el Juego 3 de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional de la MLB.

La serie se muda a California, luego de que los Cerveceros hicieron valer su localía en los primeros dos partidos celebrados en el American Family Field de Milwaukee, Wisconsin.

Back home and focused on Game 3. #NLCS pic.twitter.com/ERMIiIAs1B — Los Angeles Dodgers (@Dodgers) October 14, 2026

Los Dodgers necesitan la victoria ante los Brewers para meterse a la eliminatoria y mantener vivas sus esperanzas de disputar su tercera Serie Mundial de manera consecutiva, pues son los actuales bicampeones del beisbol de Grandes Ligas.

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¿Dónde pasan EN VIVO Juego 3 entre Dodgers y Brewers?

El Juego 3 de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional de la MLB entre Dodgers y Brewers se jugará este miércoles 14 de octubre, en el Dodger Stadium ubicado en Los Ángeles, California. El encuentro comienza a las 18:00 horas del Centro de México, y podrá seguirse en vivo por las señales de FOX y FOX One.

Fecha : Miércoles 14 de octubre

Hora : 18:00

Estadio : Dodger Stadium

Transmisión: FOX y FOX One

Shohei Ohtani, en la alineación para el tercer episodio

Shohei Ohtani estará en la alineación de los Dodgers de Los Ángeles para el Juego 3 de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional contra los Cerveceros de Milwaukee.

El mánager Dave Roberts manifestó que el japonés bateará entre el segundo y sexto turno con los dos veces campeones defensores de la Serie Mundial que están 0-2 después de los dos primeros juegos de la serie al mejor de siete.

So much fight in this Milwaukee Brewers team#WinOurWay pic.twitter.com/Kq1ZqVA0KM — Milwaukee Brewers (@Brewers) October 13, 2026

“Estaba muy convencido de que está logrando algo mecánicamente (con su swing)”, dijo Roberts. “Insistió en que puede ayudarnos. Está lo suficientemente bien como para ayudarnos a ganar un juego de beisbol, así que eso es todo lo que necesitaba escuchar”.

Shohei Ohtani está bateando para .150 (3 de 20) en seis juegos de playoffs. Tiene siete ponches, tres bases por bolas y una base robada, sin jonrones, sin carreras impulsadas y un OPS de .411. No ha conectado un homerun desde el 18 de agosto en Colorado.

Brewers busca llegar a su segunda Serie Mundial

Los Brewers están ante las puertas de acceder a la segunda Serie Mundial de la MLB en su historia, algo que solamente consiguieron en la campaña de 1982.

Los Cerveceros fueron el mejor equipo de la temporada regular de la MLB 2026 con récord de 103 juegos ganados y 59 perdidos.

EVG