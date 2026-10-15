Dodgers vs Brewers: Dónde ver EN VIVO el Juego 4 de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional de la MLB

Dodgers y Brewers se miden en el juego cuatro de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional

Con marca de 3-0 en contra, los Dodgers, actuales bicampeones de las Grandes Ligas, llegan con la urgencia de ganar sí o sí el Juego 4 de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional ante los Brewers, que están a un triunfo de eliminar a Los Ángeles y regresar a una Serie Mundial.

Luego de llevarse los tres primeros duelos seguidos, los Milwaukee Brewers necesitan ganar un cotejo más para asegurarse el título de la Liga Nacional de las Grandes Ligas y sellar su boleto al Clásico de Otoño, el cual únicamente han disputado en 1982.

Del otro lado, los Dodgers se encuentran en urgencia, pues solamente un equipo en la historia de la MLB ha remontado un déficit de 3-0 en contra en postemporada, los Boston Red Sox ante los New York Yankees en 2004. Los Ángeles ahora debe ganar cuatro juegos al hilo si quiere pelear el tricampeonato.

Start your morning with every pitch from Jake Bauers' 11-pitch AB pic.twitter.com/fzRD0r0VB9 — Milwaukee Brewers (@Brewers) October 15, 2026

¿Dónde ver el Juego 4 entre Dodgers y Brewers?

El Juego 4 de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional de la MLB entre Los Angeles Dodgers y los Milwaukee Brewers inicia este jueves 15 de octubre a las 18:00 horas, tiempo del centro de México y se puede ver por la señal de FOX ONE.

Brewers va por barrida ante Dodgers

Los Milwaukee Brewers conectaron la segunda menor cantidad de jonrones durante la campaña en las Grandes Ligas, pese a liderarlas con 103 victorias. Pero en la postemporada se han destapado y tres home runs ante Dodgers los tienen a las puertas de su segunda Serie Mundial.

El año pasado Dodgers barrió a Brewers en la antesala del Clásico de Otoño. Ahora son los de Milwaukee los que tienen la oportunidad de blanquear a Los Angeles, que han dominado la MLB en las últimas dos campañas. Pero que no encuentra el rumbo esta postemporada.

Los Cerveceros solo necesitan ganar un juego para poder buscar su primer campeonato de Grandes Ligas. La única vez que la franquicia llegó a esta instancia cayó en siete juegos ante los Cardenales de San Luis en 1982.

Los Dodgers sólo habían estado abajo 3-0 en una serie de postemporada al mejor de siete una vez antes en la historia de la franquicia, en la Serie Mundial de 1966, cuando fueron barridos por los Orioles de Baltimore.

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