Keylor Navas le da a Gilberto Mora el consejo más importante para triunfar en Europa

Keylor Navas, portero de los Pumas de la UNAM, habló sobre lo que necesita Gilberto Mora, mediocampista de los Xolos de Tijuana y la gran joya de la Selección Mexicana, para llevar una gran carrera en Europa.

“¿Qué le diría? Es importante que ojalá, y estoy seguro que eso están haciendo con él, pueda tener la cabeza tranquila y presente”, comentó el arquero de Costa Rica, quien es uno de los mejores jugadores que hayan salido de Concacaf, siendo clave en tres Champions con el Real Madrid.

El comentario de Navas se dio luego que Gilberto Mora cumplió 18 años y con ello se encendieron los rumores sobre su posible fichaje con algún club de Europa. En este contexto fue que se le preguntó al portero del Club Universidad sobre qué consejo le podría dar a la joya del futbol mexicano.

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El guardameta de 39 años de edad reiteró que es importante que Gilberto Mora mantenga la cabeza tranquila y que su entorno lo acompañe, pues para Navas el joven de Xolos es un jugador talentoso.

“Siempre es importante que él siga enfocado, pero él es un jugador de gran talento y el talento que tiene lo va a llevar a Europa en algún momento“, dijo el futbolista centroamericano.

Por otro lado, Navas comentó sobre su paso de los Pumas de la UNAM en el Torneo Apertura 2026 de la Liga MX. El exarquero del PSG comentó que se siente contento con el recibimiento que ha tenido en México, en donde, sin importar el estadio en donde se encuentre, le muestran cariño.

“La afición de nuestros Pumas siempre tiene ese cariño especial y lo hacen sentir a uno como en casa, pero también soy un agradecido con el país en general. Sin importar la camiseta, los mexicanos me han recibido con los brazos abiertos; me han mostrado su país, su cultura, su gastronomía… Me han mostrado muchas cosas bonitas que al final uno lo agradece muchísimo”, comentó.

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