Khvicha Kvaratskhelia se pierde la temporada por rotura de ligamento y el PSG suma más lesionados

Khvicha Kvaratskhelia sale lesionado en el duelo entre el PSG y el Barcelona en la Champions League

El Paris Saint-Germain pagó un alto precio por su vibrante victoria en la Champions League ante el Barcelona. Khvicha Kvaratskhelia se rompió el ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha y tanto Ousmane Dembélé como el capitán Marquinhos sufrieron desgarros musculares.

Los vigentes bicampeones de Europa informaron en un comunicado el miércoles que Kvaratskhelia será operado en los próximos días y que Dembélé (muslo izquierdo) y Marquinhos (muslo derecho) estarán de baja varias semanas.

Dembélé, ganador del Balón de Oro, se detuvo y se llevó la mano a la parte posterior del muslo izquierdo tras una carrera por la banda izquierda a los 19 minutos del partido del martes.

Kvaratskhelia cayó de forma aparatosa después de correr hacia atrás para intentar una entrada sobre Xavi Espart al inicio de la segunda parte y evidenció un dolor intenso mientras se sujetaba la rodilla.

“Me preparé para este partido como nunca antes. Pensé que estaba preparado para todo. Estoy listo para atravesar estos meses de trabajo, dolor, lágrimas. Sé que tengo que volver más fuerte por mi gente, que siempre me respalda; no les voy a fallar”, publicó la estrella georgiana en Instagram.

🚨🚨| This is the moment Kvaratskhelia may have suffered his ACL injury. 😢 pic.twitter.com/1aCwjUa5b5 — Kalshi FC (@KalshiFC) October 21, 2026

Kvaratskhelia, que puede jugar por ambas bandas, y el defensa central Marquinhos, de 32 años, fueron sustituidos ambos al cumplirse la hora de juego en el Parque de los Príncipes, donde el PSG se impuso 4-2 para sumar su tercera victoria consecutiva en la competición.

Marquinhos, que ha disputado más de 500 partidos desde que llegó al PSG en 2013, se sentó en el césped a los 58 minutos y de inmediato el brasileño empezó a frotarse la parte posterior del muslo.

El entrenador del PSG Luis Enrique empleó a Dembélé con moderación en la liga francesa la temporada pasada y ya lo ha reservado en dos ocasiones en la Ligue 1 en esta campaña.

PSG confirm that Khvicha Kvaratskhelia ruptured his ACL during their win against Barcelona and will undergo surgery.



He will likely miss the rest of the season 😔 pic.twitter.com/2UwfzELIju — B/R Football (@brfootball) October 21, 2026

Autor de seis goles en el Mundial, Dembélé padeció problemas de lesiones la temporada pasada. El veloz delantero llegó al club antecedido por un historial de lesiones musculares en las piernas en el Barcelona, su anterior club.

La campaña 2024-25, que lo llevó a ganar el Balón de Oro masculino, hizo que Dembélé disputara 50 partidos en total en una temporada por primera vez en su carrera.

Kvaratskhelia se lesionó el tobillo derecho la temporada pasada. El PSG recibirá al Lyon en la Ligue 1 el domingo, con ambos equipos igualados a puntos en lo más alto de la clasificación.

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