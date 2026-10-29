“Correr en México es como correr en casa”; Franco Colapinto

Llegó una de las carreras más esperadas por Franco Colapinto en el calendario de la F1; el Gran Premio de México, el cual el piloto argentino ama, pues la conexión y el apoyo de los fans mexicanos lo hacen sentir en casa.

“Es una de las carreras más espero, que más disfrutó. Me siento como en casa la estar en México y con todo el amor que recibo. Siempre que vengo acá es como estar en Argentina prácticamente. La gente me apoya, quiere que me vaya bien, y eso es lo que buscamos”, dijo Colapinto en conferencia de prensa con Mercado Libre, previo al GP de México 2026.

Aunque en otros deportes suele existir una rivalidad entre México y Argentina, el piloto de Alpine señaló que en la F1 es diferente. Comentó que la forma en la que los fans latinoamericanos se unen para apoyar a sus pilotos debería replicarse en más lados y aprender como sociedad.

🏎️💨 “Checo era nuestro argentino en la F1”: Franco Colapinto, piloto de F1, revela el amor que hay por Checo Pérez en su natal Argentina



😎 En conferencia de prensa, Franco Colapinto habló sobre su entusiasmo por tener más volantes latinoamericanos en la máxima categoría del… pic.twitter.com/6GMa14FqKn — La Razón de México (@LaRazon_mx) October 29, 2026

“Por eso digo que México es la carrera del año que espero. Más allá del deporte y del automovilismo, hay algo que deberíamos aprender como mexicanos y como argentinos. Como la comunidad se une en la F1 es algo para estar orgullosos. Estoy orgulloso (que la unión) haya sido gracias a Checo, y que estemos únicos como latinos por la velocidad es algo que no vemos en otro deporte”, explicó Franco Colapinto.

El conductor de 23 años de edad, quien por tercera vez realiza este encuentro en el marco del GP de México, profundizó en la importancia de Sergio Pérez como un piloto referente mientras crecía y como, a su vez, permitió que Latinoamérica tuviera más presencia en la máxima categoría del deporte motor.

“Hoy en día tener tanto piloto latino en la Fórmula 1 ayuda a que crezca el deporte en nuestros países. Es una felicidad enorme y el objetivo de todos nosotros es que siga creciendo la categoría en Latinoamérica. Antes parecía algo lejano, y hoy tener representación de cada lugar de la región para apoyar se vuelve muy especial”, agregó el volante albiceleste que corre para Alpine.

Para demostrar su amor por México, Franco Colapinto se puso una playera mitad de la Selección Mexicana y mitad Argentina, demostrando que la unión entre países es real.

aar