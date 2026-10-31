Fernando Alonso abandona la qualy del GP de México de F1 y provoca bandera roja

La Q1 de la qualy del Gran Premio de México de Fórmula 1 (F1) se detuvo con bandera roja debido a un desperfecto en el coche Aston Martin de Fernando Alonso, quien dejó el monoplaza en el Foro Sol y salió por su propio pie.

“Motor, el motor”, dijo Alonso a los medios sobre lo que causó su abandono. “Tenemos problemas de temperatura, lo que hay que hacer ahora es guardar todo y viajar a Brasil. En las curvas muy bien, en las rectas muy mal”, añadió Nano, bicampeón de la F1.

🔴 RED FLAG 🔴



Alonso has stopped his Aston Martin on track in Estadio 😮#F1 #MexicoGP pic.twitter.com/rROwNw4gOK — Formula 1 (@F1) October 31, 2026

Entrando en una de las curvas de la zona del Foro Sol, el coche de Alonso empezó a sacar humo. De inmediato por la radio el equipo le pidió al piloto español que se detuviera. Nano dijo que no tenía daños, pero su ingeniero fue claro y le pidió detenerse.

Como hubo bandera roja, los coches tuvieron que volver a formarse para tomar la pista del Autódromo Hermanos Rodríguez y reiniciar la sesión de clasificación.

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