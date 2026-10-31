Automovilismo

Fernando Alonso abandona la qualy del GP de México de F1 y provoca bandera roja

Fernando Alonso tuvo que abandonar la clasificación del Gran Premio de México de F1 debido a un desperfecto en su auto durante los primeros minutos

Fernando Alonso abandona la qualy del GP de México de F1
Fernando Alonso abandona la qualy del GP de México de F1 Foto: Especial
Por:
Alejandro Ayala

La Q1 de la qualy del Gran Premio de México de Fórmula 1 (F1) se detuvo con bandera roja debido a un desperfecto en el coche Aston Martin de Fernando Alonso, quien dejó el monoplaza en el Foro Sol y salió por su propio pie.

“Motor, el motor”, dijo Alonso a los medios sobre lo que causó su abandono. “Tenemos problemas de temperatura, lo que hay que hacer ahora es guardar todo y viajar a Brasil. En las curvas muy bien, en las rectas muy mal”, añadió Nano, bicampeón de la F1.

Entrando en una de las curvas de la zona del Foro Sol, el coche de Alonso empezó a sacar humo. De inmediato por la radio el equipo le pidió al piloto español que se detuviera. Nano dijo que no tenía daños, pero su ingeniero fue claro y le pidió detenerse.

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Como hubo bandera roja, los coches tuvieron que volver a formarse para tomar la pista del Autódromo Hermanos Rodríguez y reiniciar la sesión de clasificación.

aar

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