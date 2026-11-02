A hombros de gigantes

Tarde perfecta en México para Kimi Antonelli. El piloto de Mercedes se consagró como el nuevo campeón del mundo de la Fórmula 1 y no solamente eso, sino que también es el volante más joven en hacerlo en la historia del campeonato, pues con tan solamente 20 años y 68 días, superó a leyendas como Sebastian Vettel, Lewis Hamilton, Fernando Alonso y el neerlandés Max Verstappen.

El Gran Premio de México de la Fórmula 1 volvió a ser una fiesta absoluta, la afición se entregó al máximo con Sergio Pérez y sus pilotos favoritos, pero al momento de que se dio a conocer que Kimi Antonelli era el nuevo campeón del mundo no dejó de crear “ooooolé ooooolé ooooolé, Kimi, Kimi”, por lo que el italiano no contuvo las lágrimas y lloró ante los fanáticos que se dieron cita en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

La imagen que se robó todas las miradas fue en la que Lewis Hamilton y Max Verstappen se pusieron ante las cámaras y cargaron al joven piloto de Mercedes, en hombros, simbolizando darle un homenaje por su espectacular temporada.

El Dato: Kimi Antonelli consiguió su primer podio en el serial el 15 de junio de 2025 en el Gran Premio de Canadá.

El ganador del GP de México de la F1 en la temporada 2026 fue Max Verstappen, representando a Red Bull, el segundo lugar fue para Lewis Hamilton, de Ferrari, y en el tercer peldaño finalizó Kimi Antonelli de Mercedes.

El Gran Premio de México tuvo una asistencia durante todo el fin de semana de 405 mil 363 aficionados, pero solamente ayer se registraron 155 mil 352. El mexicano Sergio Pérez terminó la carrera, pero culminó en el lugar 17 después de varios abandonos, ya que fue una competencia con algunas dificultades que obligaron a necesitar la bandera amarilla y hasta la roja, pues después de que a Valtterri Bottas se le rompiera la suspensión tuvo que detenerse por varios minutos para limpiar la pista y sacar todos los pedazos del auto que quedaron regados.

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Afortunadamente para el volante de Cadillac, su monoplaza terminó impactando con la parte trasera y no con el costado, ya que si eso ocurría, el golpe dentro del vehículo hubiera sido aún más fuerte. El finlandés salió por su propio pie y se retiró de la pista acompañado de los oficiales que lo asistieron de inmediato tras su fuerte choque.

La escudería estadounidense dio a conocer que al piloto se le realizaron “evaluaciones médicas adicionales como medida de precaución”. Para tranquilidad de todos salió del auto sin ayuda y saludó a los aficionados antes de abandonar la pista.

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Los pilotos regresaron a los pits mientras los oficiales de pista reparaban el daño en el muro de contención tras el choque de Valtteri Bottas, pero por la bandera roja, el Gran Premio de México volvería a iniciar desde la largada. “¡Muchísimas gracias, lo logramos, lo logramos, muchísimas gracias... gracias!”, declaró Kimi Antonelli por la radio del equipo tras asegurarse el título, a falta de cuatro carreras para el fin de la temporada.

El juvenil se convirtió en el primer italiano en conquistar el título del mundo desde Alberto Ascari en 1953. Sacó una ventaja inalcanzable en la clasificación sobre George Russell, su coequipero en Mercedes, y Hamilton.

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“No estaría aquí sin Mercedes y mi familia. Me he quedado sin palabras, todavía estoy intentando asimilar todo esto. Ha sido una temporada increíble”, recalcó al finalizar la carrera.

Uno de los momentos que dejaron marcado el México GP fue la fricción desde el arranque de la carrera entre los volantes de Ferrari, pues Lewis Hamilton, quien había asegurado la pole en la clasificación, perdió el primer lugar en la cuarta vuelta mientras luchaba por el liderato con el monegasco Charles Leclerc.

EL CORREDOR llora tras terminar la carrera en el Autódromo, ayer. ı Foto: David Patricio|La Razón

El británico se salió brevemente de la pista, retrocediendo al tercer puesto y la maniobra entre los dos fue investigada, lo que derivó en una penalización de cinco segundos para el monegasco. Lo sucedido enfureció al siete veces campeón y fiel a su costumbre se quejó por la radio y despotricó en contra de la decisión.

“Los comisarios básicamente le están entregando esta victoria a Charles. Lo acordamos en la reunión informativa de pilotos. El problema de una penalización de cinco segundos es que él tiene aire limpio y no tiene que gestionar (el auto) como el resto de nosotros. Debería haber devuelto la posición”, comentó el heptacampeón del orbe.

Lamentablemente, la suerte no estuvo otra vez del lado de Fernando Alonso. El español abandonó el Gran Premio de México por quinto año consecutivo y desde el sábado había salido tan molesto con su auto que dijo que mejor se iba en ese momento a Brasil para no tener que estar en este tipo de situaciones.

El dos veces campeón de la F1 se vio obligado a abandonar temprano, y su compañero Lance Stroll salió de la carrera poco después en la séptima vuelta, lo que remató una parada desastrosa en México para la escudería Aston Martin.

”Me acaban de decir que retire el auto por un problema de motor. No estoy seguro de qué pasó. El auto estaba bien durante las primeras sesiones de prácticas. Tuvimos problemas de fiabilidad en el peor momento posible”, indicó.

CAMBIO RADICAL. Cuando Antonelli, entonces piloto de Fórmula 2, debutó en un fin de semana de carrera de F1, en una sesión de prácticas con Mercedes en Monza en 2024, se estrelló contra la barrera delante de su público local.

Mercedes se mantuvo a su lado y Antonelli parecía con los ojos muy abiertos y, por momentos, abrumado cuando debutó en una carrera de F1 a los 18 años. Invitar a toda su clase del colegio a una carrera en casa en Italia el año pasado fue una forma de mantenerse en contacto con sus raíces, pero aumentó la sensación de un niño en un mundo de adultos.

El nacido en Bolonia se tomó tiempo para replantearse las cosas y encontrar un nuevo enfoque para 2026, dejando huella casi de inmediato con una victoria en su debut en China en marzo, que inició una racha de cinco triunfos. El Gran Premio de Italia de este año fue una conducción para la historia, ya que se sobrepuso a una penalización por el motor para ganar después de salir 19 en la parrilla.

El mayor cambio en el reglamento de la F1 en décadas desconcertó incluso a pilotos experimentados y abrió oportunidades para un nuevo aspirante como Kimi.

Su estilo de conducción agresivo y su control instintivo del auto parecen adaptarse a los monoplazas de 2026, y ha lidiado mejor que su compañero de equipo George Russell con la fuerte dependencia de la potencia híbrida eléctrica.

Russell también destacó la fortaleza de Antonelli en condiciones resbaladizas como un factor diferencial.

“(Antonelli y Lando Norris) son dos pilotos que siempre son muy fuertes en las pistas de poco agarre y posiblemente, han sido los de mejor rendimiento”, dijo.

Famosos se reúnen en AHR

El piloto Sergio Pérez provocó que deportistas, actores, empresarios, yotubers, influencers y más se reunieran en el Autódromo Hermanos Rodríguez para presenciar su regreso a la Fórmula 1, pero ahora con Cadillac y todos coincidieron que iban a la F1 para ver al mexicano.

Algunos de los personajes que estuvieron en el Estadio GNP fueron los futbolistas del América: Carlos Álvarez, Israel Reyes, Brian Rodriguez, Kevin Álvarez y Alan Cervantes. También estuvieron Diego Reyes, Jonathan dos Santos, Miguel Layún, al igual que Rafa Márquez y Gilberto Mora.

No podían faltar José Luis Slobotzky y Ricardo Pérez, de La Cotorrisa. Yahir, Sasha Sokol, Alejandro Soberón Kuri, Werevertumorro, Escorpión Dorado, entre muchos otros.

Carlos Álvarez, delantero español de los azulacremas, mencionó en exclusiva con La Razón que le encanta el amor que México le demuestra a Checo Pérez. Resaltó que es importante que reciba tanto apoyo del país. “Es un evento increíble”, resaltó.