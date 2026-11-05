Futbol Internacional

¡OFICIAL! Copa Oro presenta su nuevo formato para la edición 2027 que planea revolucionar el futbol

La Copa Oro se prepara para una nueva edición, pero esta vez será diferente a los años pasados con el cambio de formato

La Copa Oro revela su nuevo formato para el 2027.
La Copa Oro revela su nuevo formato para el 2027. Foto: Mexsport
Por:
Diego Chávez Ortiz

La Copa Oro tendrá algunos cambios para la edición del 2027 y este jueves los organizadores presentaron las modificaciones que tendrá el torneo, las cuáles prometen más emoción durante la justa veraniega y que los aficionados disfruten más compromisos de este certamen.

La edición 2027 de la Copa Oro se disputará del 17 de junio al 11 de julio del siguiente año y los 16 equipos participantes se distribuirán en dos grupos de 8 selecciones. Solo los mejores cuatro de cada sector avanzarán a los cuartos de final, después tendremos semifinales y el 11 de julio la gran final del torneo de la Concacaf.

¿Quién será el invitado por parte de la Concacaf para la Copa Oro 2027?

Como cada año, la Concacaf invita a una selección fuera de la región para que dispute el torneo en Norteamérica y en la siguiente edición será Arabia Saudita el combinado que busque llevarse el título.

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México llegará como el actual campeón del torneo y con Rafa Márquez al frente del Tricolor, aunque el entrenador michoacano sigue sin convencer a la afición azteca desde su llegada al banquillo del equipo nacional.

A Arabia Saudita se unen 15 selecciones más que saldrán de la Concacaf Nations League y del torneo preliminar de la Concacaf, los cuales se llevarán a cabo antes de que se dispute la Copa Oro en 2027, la cual aún no se confirma los países sede, pero México podría ser uno de ellos.

DCO

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