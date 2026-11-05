¡OFICIAL! Copa Oro presenta su nuevo formato para la edición 2027 que planea revolucionar el futbol

La Copa Oro tendrá algunos cambios para la edición del 2027 y este jueves los organizadores presentaron las modificaciones que tendrá el torneo, las cuáles prometen más emoción durante la justa veraniega y que los aficionados disfruten más compromisos de este certamen.

La edición 2027 de la Copa Oro se disputará del 17 de junio al 11 de julio del siguiente año y los 16 equipos participantes se distribuirán en dos grupos de 8 selecciones. Solo los mejores cuatro de cada sector avanzarán a los cuartos de final, después tendremos semifinales y el 11 de julio la gran final del torneo de la Concacaf.

🚨🏆 The rumors are confirmed! Gold Cup will have a whole new format in 2027. @FabrizioRomano breaks it down! pic.twitter.com/ydD1ZwbBvK — Gold Cup (@GoldCup) November 5, 2026

¿Quién será el invitado por parte de la Concacaf para la Copa Oro 2027?

Como cada año, la Concacaf invita a una selección fuera de la región para que dispute el torneo en Norteamérica y en la siguiente edición será Arabia Saudita el combinado que busque llevarse el título.

México llegará como el actual campeón del torneo y con Rafa Márquez al frente del Tricolor, aunque el entrenador michoacano sigue sin convencer a la afición azteca desde su llegada al banquillo del equipo nacional.

A Arabia Saudita se unen 15 selecciones más que saldrán de la Concacaf Nations League y del torneo preliminar de la Concacaf, los cuales se llevarán a cabo antes de que se dispute la Copa Oro en 2027, la cual aún no se confirma los países sede, pero México podría ser uno de ellos.

DCO