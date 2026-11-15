América derrota a Toluca y va por el bicampeonato de la Liga MX; resumen y goles

El América se metió a la cancha del Estadio Nemesio Diez y con dos goles en el primer tiempo lograron llevarse la victoria sobre el Toluca por marcador de 3-0 con lo que acreditan su boleto a las semifinales del Apertura 2026 de la Liga Femenil.

El marcador en la capital del Estado de México se abrió al minuto 9 de tiempo corrido cuando Gabriela García mandó un servicio al segundo poste donde apareció la goleadora Geyse para poner el primer tanto a favor de las azulcremas con un testarazo que no pudo detener Valeria Martínez.

Las Águilas, a pesar de ir ganando en el global, no dejaron de pisar el acelerador y metieron en su propio campo a las Diablas Rojas, que tenían una que otra jugada aislada sobre el marco que defendía Itzel Velasco, quien fue mencionada muy poco durante los 90 minutos del juego en el Nemesio Diez.

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Montserrat Saldívar demostró su poderío al ataque y aparecía en ambas bandas para buscar el segundo tanto de las azulcremas y fue al minuto 42 cuando mandó un servicio raso al corazón del área, donde Scarlett Camberos se quitó la marca de la defensa rival para rematar a escasos metros de la guardameta rival y ampliar la ventaja.

Las Águilas, a pesar de terminar en el primer lugar de su grupo, tuvieron que jugar el encuentro de vuelta en calidad de visitante por la llegada de la National Football League (NFL) a la Ciudad de México. Aún así, las pupilas de Ángel Villacampa demostraron que quieren el bicampeonato y golearon 6-0 en el global al Toluca.

En la parte complementaria Ángel Villacampa sacó a sus mejores elementos y realizó algunos cambios pensando en el compromiso de ida de semifinales. Aún así las azulcremas lograron marcar otro tanto gracias a la presión que ejercieron en campo rival.

Geyse presionó a la guardameta rival al minuto 80 y logró quedarse con la esférica para cedérsela a Priscila da Silva, quien definió con el marco abierto para poner el último clavo en el ataúd del Toluca, que no pudo marcar un gol en toda la serie.

Las Águilas se medirán a los Pumas en las semifinales del torneo en busca de llegar a otra final del futbol mexicano y pelear por el título, pero las auriazules han demostrado que no tienen nada que perder y todo que ganar, así que buscarán dar su mejor versión en el Clásico Capitalino.

DCO