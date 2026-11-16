Romelu Lukaku anuncia su retiro de la Selección de Bélgica; estos son sus números con los Diablos Rojos

El delantero belga Romelu Lukaku anunció su retiro del futbol internacional tras alcanzar un total de 94 goles para su selección y ubicarse quinto en la lista histórica masculina.

Lukaku, de 33 años, fue el prolífico goleador de la llamada “Generación Dorada” de Bélgica, un equipo que llegó a ser número 1 del ranking y que también incluía a figuras como Eden Hazard, Kevin De Bruyne, Thibaut Courtois y Vincent Kompany, y que alcanzó las semifinales del Mundial en 2018 y los cuartos de final en Brasil 2014.

En una publicación en Instagram, Romelu Lukaku escribió que vivió “todas las emociones posibles” en su carrera de 16 años con la selección nacional, en la que disputó 135 partidos y representó a Bélgica en cuatro mundiales y tres Eurocopas.

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Los jugadores belgas también imitaron el famoso baile de Donald Trump tras el triunfo. ı Foto: AP

“Estoy en paz con mi decisión de detenerme aquí”, escribió. “Fue increíble. Fue disfrutable. Estoy agradecido”.

Lukaku seguirá activo en el futbol de clubes y actualmente milita en el Fenerbahce de Turquía. Fichó con el club turco el verano pasado después de terminar su etapa en el Napoli.

Cristiano Ronaldo, de Portugal (146), Lionel Messi, de Argentina (126), Ali Daei, de Irán (108), y Sunil Chhetri, de India (95), han marcado más goles en partidos internacionales masculinos que Lukaku.

“Por su personalidad, liderazgo, dedicación y fuerte vínculo con la selección nacional, se ha ganado un lugar especial en la historia de los Diablos Rojos belgas”, señaló la federación belga de futbol en un comunicado.

Romelu Lukaku anunció su retiro del futbol de selecciones. ı Foto: AP

“Su trayectoria, desde debutar con apenas 16 años hasta competir en los escenarios internacionales más grandes, sigue siendo una enorme fuente de inspiración para innumerables jóvenes futbolistas y niños que sueñan con algún día vestir la camiseta de Bélgica”, resaltó.

El último gol de Lukaku con Bélgica fue contra Turquía en un partido de la Liga de Naciones en octubre.

Marcó tres goles en el Mundial de este año disputado en Estados Unidos, Canadá y México, incluido uno en la victoria sobre las Barras y las Estrellas en lo octavos de final, tras lo cual se llevó las manos a las orejas frente a los aficionados locales y realizó una celebración con baile que imitaba a Donald Trump, un guiño a la participación del presidente en el controvertido caso disciplinario de Folarin Balogun.

Lukaku, de manera memorable, no anotó en el Mundial de Qatar en 2022, al desperdiciar varias grandes ocasiones en el empate 0-0 con Croacia en la fase de grupos, resultado que eliminó a los belgas del torneo.

DCO