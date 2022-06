Abraham "AB" García, con la mente puesta en el Campeonato Racing Bike México GP 400

Abraham "AB" García, piloto mexicano de motociclismo, corre este domingo 26 de junio la tercera carrera del Campeonato Racing Bike México GP 400 y platicó en exclusiva para La Razón acerca de la cita en el Autódromo Hermanos Rodríguez, además de su trayectoria dentro del motociclismo de velocidad. Introduzca texto aquí

Carlos Abraham García comenzó a correr desde temprana edad, la velocidad es parte de su vida, ya que su abuelo y su padre fueron ambos pilotos de velocidad, haciendo del deporte motor su acompañante desde los cuatro años de edad.

“Ya tengo bastantes años corriendo, desde los cuatro años. Tengo 163 carreras, 113 podios. Es una carrera más (la del domingo), contento que sea en la Ciudad de México, en el mejor autódromo del país. Estoy motivado, estoy tranquilo, he trabajo mucho mental y fisicamente”, comenzó diciendo el joven motociclista.

Sobre la cita en el Autódromo Hermanos Rodríguez indicó: "Cada carrera es otra oportunidad de lograr mi sueño, estar arriba del podio y destacar. Mantengo mi interés porque la siguiente carrera voy a luchar por el podio, cada carrera voy a trabajar por tener el mejor resultado”.

En la misma línea, García reveló parte de los secretos que hacen de este circuito uno de los más demandantes para los pilotos: “En la recta del Hermanos Rodríguez alcanzamos 320 kilómetros por hora, hay curvas de 90 grados y hay que reducir la velocidad. La exigencia es a la hora de frenar la moto, ya que tenemos que frenar delantero, trasero, freno de motor y aerodinámico. El Rodríguez es una pista rápida y técnica”.

Abraham "AB" García, legado de velocidad

Originario del Estado de México, "AB", como lo conocen en los circuitos, creció en cuna de velocidad: “Vengo de una familia de pilotos. Mi abuelo corría coches, mi papá corría motos, aunque no tan profesional. Yo empecé con motos de dos tiempos y a los 13 años ya corría en categoría 600, de una cilindrada de más poder”.

Al empezar en el deporte motor a tan temprana edad, Abraham García se ha subido a motos de distintas cilindradas y competido en diferentes categorías, pasando por el Campeonato Racing Bike Capital (categoría 600 SBK principiantes, obteniendo el Tp 5 general y tercer lugar general en la categoría Novatos Superbike), Copa Pulsar Iberoamericana (lugar 10º del grupo1 'Elite') y muchos certamenes más.

“A mí la estatura (1.83 metros) me ha permitido tener mayor control sobre la moto. En este momento corro en la categoría SuperBike 1000, un categoría que se me ha dado, la primera vez que me subí quedé campeón nacional”, compartió el piloto mexicano sobre una de las claves de sus logros.

"AB" García ha sabido mantenerse enfocado y eso se debe a que cuando está arriba de la moto se divierte mucho, a pesar de que es un compromiso y un trabajo, no olvida que "es un sueño".

Además, el conductor del equipo TeamGreenrRacing ha tenido la oportunidad de entrenar con algunos de los mejores exponentes de la disciplina en su joven y prolífica carrera, como lo es el español Toni Elías (primer campeón del mundo de la historia de la categoría Moto2 en 2010), con quien ha trabajado por dos años.

FOTO: Cortesía.

“Una parte en la que me ayudó mucho Toni fue a aclarar mis dudas sobre la moto; yo era rápido, pero había cosas que no terminaba por entender. Elías me ayudó a entender la física de la moto”, explicó Carlos Abraham.

En el mismo sentido, "AB" detalló la relación que sostuvo con el español José Manuel Lorenzo, más conocido como “Chicho”, entrenador de motociclismo de velocidad, quien es padre de Jorge Lorenzo Guerrero, tricampeón del mundo de MotoGP (máxima categoría del Campeonato del Mundo de Motociclismo) en 2010, 2012 y 2015.

“Con "Chicho" inicié hace seis años. Él me ayudo con la técnica; mi técnica es muy parecida a la de su hijo, Jorge Lorenzo, campeón del mundo de MotoGP. Con una buena técnica tenemos mayor ángulo de la moto, que se traduce en mayor agarre, en eso me ayudó mucho”, sentenció el mexicano.

FOTO: Cortesía.

El deporte motor mexicano ha vivido semanas de grandes resultados en cada categoría, destacando Sergio Checo Pérez en Fórmula 1, Daniel Suárez en NASCAR y Roberto González en las 24 Horas de Le Mans, por lo que Carlos Abraham García finalizó diciendo que le gustaría llegar a MotoGP y ser uno más de los connacionales triunfando en las competencias de Motorsport.

“Da mucho orgullo, yo espero ser uno más de los pilotos y deportistas que representen al país. Mi sueño es correr MotoGP, que honor sería poder representar a México en el motociclismo. (Sobre si está haciendo algo para llegar a la máxima categoría) Sí estamos trabajando en una línea para poder llegar a Moto GP, esperemos la oportunidad se dé y estamos lista para recibirla”, concluyó.

aar