Adrián Marcelo y el día que recibió un cachetadón de Chessman que le sacó sangre (VIDEO)

Adrián Marcelo se encuentra en el ojo del huracán por una nueva polémica, la cual tuvo lugar en La Casa de los Famosos México 2, pero no es la primera vez que el influencer regiomontano está metido en un escándalo, pues ha protagonizado varios, incluyendo uno con Chessman.

Tras su controvertido momento en La Casa de los Famosos, en redes sociales han recordado cuando el creador de contenido Adrián Marcelo tuvo un encontronazo con Chessman, integrante de Lucha Libre AAA.

El youtuber regio fue al festival World is a Vampire en la Ciudad de México hace un año y ahí tuvo un percance con el Asesino de la luz roja, quien le propina un duro golpe luego de una breve entrevista en donde los ánimos se calentaron.

Chessman le metió un cachetadón a Adrián Marcelo, quien se fue al piso y terminó con la parte izquierda del cuello y rostro completamente roja, incluso cuando sucedió el hecho la gente decía que se veía sangre. El también conductor de televisión respondió aventando un vaso de cerveza al gladiador.

Admiro a ARATH por su paciencia otro ya le hubiera dado un cachetadon como en este vídeo a ADRIAN MARCELO 🤣🤣🤣 #LaCasaDeLosFamososMexico #ArathDeLaTorre #AdrianMarcelo pic.twitter.com/0aTcjBUGgJ — Famosos y mas chismes 2022 ❤️ (@famososymas2022) August 26, 2024

Pelea de Adrián Marcelo con Chessman fue planeada

La cosa entre los dos quedó tensa y personal de seguridad así como otro luchadores tuvieron que intervenir para separar a Chessman y Adrián Marcelo, quien tiempo después reveló que todo había sido planeado, pues junto con la Triple A preparaba su debut como luchador.

Adrián Marcelo confesó en el podcast Lucha Mexa que el incidente con el Asesino de la luz roja estaba planificado, pues se trata de una narrativa que alimentara su debut como luchador.

“Yo no quería ser luchador, solo quería estar en la Triplemanía para darle otro ángulo que junto con Triple A planeamos. Me lesioné el hombro, casi me fracturo la clavícula entrenando con Toscano, me filtran el video entrenando con Chessman, se nos va para abajo”, dijo el influencer.

El ahora integrante de La Casa de los Famosos México 2 añadió en su momento que estuvo entrenando al lado de Toscano para su debut, pero el video en donde estaba práctico fue filtrado y su choque con Chessman se vino para abajo. También indicó que el luchador lo terminó respetando por su manera de entrenar.

“Lo logro rescatar con un cachetadón que le meto que hasta Chessman me dijo: ‘te pasaste de lanza’, me vale decirlo, pero cuando la comisión no entiende lo que estamos haciendo, a mí no me importa la lana, viajamos a entrenar en México, tengo para hacer un documental, lo que iba hacer era dignificar la lucha, Chessman al final me respetó por la forma en cómo entrené”, continuó Adrián Marcelo.

aar