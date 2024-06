Alemania vs Dinamarca partido de la Eurocopa 2024 | Fecha, hora y posibles alineaciones

La fase de grupos de la Eurocopa 2024 terminó, con lo que todo está listo para que los octavos de final se pongan en marcha y la selección anfitriona, Alemania, se mide ante Dinamarca en búsqueda por el pase a la siguiente ronca del certamen.

Alemania se metió a octavos como primer lugar del Grupo A luego de empatar en la última jornada de la fase de grupos ante Suiza de último minuto con gol de Niclas Füllkrug. Los anfitriones viajará a Dortmund para su encuentro del sábado en los octavos de final ante el segundo lugar del Grupo C, que es Dinamarca.

La selección danesa no ganó ningún partido en la primera ronda, pero tampoco perdieron. Empataron de manera corrida ante Inglaterra, Eslovenia y Serbia, algo que le bastó para avanzar en un grupo que mostró el nivel más bajo en la Eurocopa 2024.

İlkay Gündoğan, centro, controla el balón durante un partido del Grupo A entre Suiza y Alemania en la Eurocopa 2024 Foto: AP

Por nivel y por ser locales la Selección Alemana parte como favorita para ganar el compromiso y seguir adelante en la Euro, en donde podría tener una prueba de fuego en los cuartos de final, ya que España estaría como su siguiente sinodal.

¿Dónde ver el Alemania vs Dinamarca de la Eurocopa?

El Alemania vs Dinamarca, octavos de final de la Eurocopa 2024, inicia el sábado 29 de junio a las 13:00 horas, tiempo del centro de México y lo podrás ver por la señal de Izzi, Sky Sports

Posibles alineaciones de Alemania vs Dinamarca

Alemania | Neuer; Kimmich, Rüdiger, Tah, Mittelstädt; Andrich, Kroos; Musiala, Gündoğan, Wirtz; Havertz

Dinamarca | Schmeichel; Andersen, Christensen, Vestergaard; Mæhle, Hjulmand, Eriksen, Højbjerg, Bah; Højlund, Wind

Así llegan Alemania y Dinamarca a su duelo de octavos

Niclas Füllkrug se convirtió en el héroe de Alemania, que de último minuto empató 1-1 ante Suiza para terminar invicto la fase de grupos y avanzar como líder del Grupo A a los octavos de final de la Eurocopa 2024.

La Selección Alemana ya estaba clasificada a la siguiente ronda del Campeonato Europeo, sin embargo, necesitaba por lo menos el empate para ser primer del sector, lo que consiguieron y llegaron a 7 puntos para avanzar primero, seguido por Suiza, que se queda con 5 unidades y accede como sublíder.

La Selección de Dinamarca se clasificó a los octavos de final de la Eurocopa 2024 como segundo lugar del Grupo C, luego de empatar 0-0 con su similar de Serbia, que se marcha eliminada sin ganar un solo cotejo.

Al cuadro serbio se le anuló un gol que pudo haber puesto de cabeza el sector, pues se estaría metiendo en la fase final del Campeonato Europeo. La anotación que no subió al marcador pareció no afectarlos mucho, pues no se les vio desconcentrados en el resto del duelo.

aar