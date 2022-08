AMÉRICA: Futbolista de las Águilas denuncia amenazas de muerte

Renata Masciarelli, portera del América en la Liga MX Femenil, dio a conocer en sus redes sociales que recibió amenazas de muerte solamente por haberse reído de que la insultaran.

En su cuenta de Twitter, la futbolista de las Águilas compartió una captura de pantalla de los comentarios intimidatorios y amenazantes que recibió de un tal Paco, quien le advirtió que no le importa que sea mujer

"Te veo y te aviento el coche hacia tu camioneta o espero afuera de los departamentos y me vale ma... si eres mujer. Te meto una mad... a o mis amigos (lo harán), ya les dije, les di una feria y aceptaron estarte vigilando porque crees andamos acá ya. Me vale pi... que seas vieja, me voy sobre ti y te desm... a golpes. ¿Muchos hue...? Ahora sí vas a ver la realidad", comienza el mensaje que recibió la guardameta del América.

Imagínate que te amenacen de muerte porque te rías de que te insulten… ¯\_(ツ)_/¯ pic.twitter.com/LAPxMEuyq3 — Renata Masciarelli (@MasciarelliR) August 2, 2022

Las amenazas no acabaron allí, pues el usuario también amenazó a Masciarelli con decirle a unos amigos que son policías que la detengan para incautarle droga.

"¡Ah, y otra cosa!: conozco polis del sector, igual y te paran y te clavan droga o algo y vas a dar a la 50 y ni el Ame te va a sacar los paquetitos que tengas en el coche o en ti", termina el mensaje intimidatorio que recibió la cancerbera del América.

¿Cuándo debutó Renata Masciarelli con el América?

Originaria de Guadalajara, Jalisco, Renata Masciarelli Orozco debutó en la Liga MX Femenil el 5 de agosto del 2019 en el partido entre el América y el Veracruz.

Toda su carrera como futbolista hasta el momento la ha desarrollado con el conjunto azulcrema, con el que hasta el momento no ha cosechado títulos.

El único trofeo que ha conquistado el América en la Liga MX Femenil fue en el Torneo Apertura 2018, cuando las entonces dirigidas por Leonardo Cuéllar derrotaron en la final a Tigres.

EVG