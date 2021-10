AMÉRICA: Miguel Herrera lanza fuerte crítica a Santiago Solari

Pese a que el América aseguró el liderato del Torneo Grita México Apertura 2021 de la Liga MX, Miguel Herrera, extimonel de las Águilas, lanzó una fuerte crítica hacia el argentino Santiago Solari.

El ahora estratega de Tigres aseguró que a él no solamente le interesa ganar, pues también le importan las formas, esto en alusión a las críticas que ha recibido Solari por la poca espectacularidad de sus dirigidos.

La opinión del extimonel del América

"A mí, Miguel Herrera, sí me interesan las formas, sí me gusta que el equipo gane bien, con una idea clara, buscando el arco rival, con un equilibrio que no te metan goles y meter goles, que la gente salga contenta con un espectáculo deportivo", aseveró el "Piojo" en entrevista con el programa "La Última Palabra" de Fox Sports.

Pese a ello, Herrera Aguirre admitió que el América ha sido el mejor equipo a lo largo del semestre, por lo que su liderato es merecido y es candidato a coronarse.

"Hay que respetar cómo juegan los demás equipos, los demás técnicos. Hoy el América es el líder general indiscutible, el mejor equipo, los números lo dicen, el que mejor ha jugado, el más sólido, el más equilibrado, el que mejor diferencia tiene, el candidato", agregó.

¿Cuándo vuelve a jugar el América?

El siguiente partido del América es el próximo jueves 28 de octubre, cuando visite la cancha del BBVA para enfrentar al Monterrey en la final de la Concachampions.

En Liga MX, su próximo compromisos es el domingo 31 de octubre contra Cruz Azul en actividad de la Jornada 16 del Apertura 2021.

EVG