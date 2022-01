AMÉRICA: Miguel Herrera manda dardo, tras berrinche de Santiago Solari en la Jornada 1

El ténico de las Águilas del América, Santiago Solari, se vio envuelto en la polémica, luego de que fuera expulsado en el duelo de la Jornada 1 ante el Puebla.

Ante esto, el actual entrenador de los Tigres de la UANL, Miguel Herrera, mandó un duro mensaje y aseguró que si hubiera sido él, hubiera habido mayores repercusiones.

“Me queda claro que si fuera Miguel Herrera sería un escándalo nacional, pero no lo es”.



Así responde Miguel Herrera sobre la sanción de la FMF a Santiago Solari tras ser expulsado vs Puebla. pic.twitter.com/ROlQCJCM2o — Jorge Rosales (@rosaleesj) January 11, 2022

“No lo sé, no tengo ni idea, la federación es la que toma las decisiones, lo que si me queda claro es que si hiciera eso Miguel Herrera sería un escándalo nacional, pero no le es y ya lo que decida la federación… nosotros estamos pensando en Tigres y cambiando nuestra conducta para ser cada vez mejores", dijo.

Santiago Solari fue expulsado luego de que entrara al terreno de juego y encarara al árbitro central. Pese a que la sanción pudo haber sido de hasta 6 partidos, al final se determinó que sólo fuera uno.

Emanuel Aguilera dejaría al América

Las Águilas del América podrían perder a uno de sus pilares, pues de acuerdo con reportes de medios nacionales, un equipo de la Liga MX se los robaría.

Se trata de Emanuel Aguilera, quien ya habría sido negociado para llegar al Atlas, actual campeón del futbol mexicano, a partir del Clausura 2022 de la Liga MX.

rmp