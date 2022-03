AMÉRICA: Nicolás Larcamón ya tiene definido su futuro con las Águilas

Tras la salida de Santiago Solari del América, el nombre del argentino Nicolás Larcamón, entrenador del Puebla, es uno de los que comenzó a sonar para reemplazar a su compatriota.

Previo al duelo de la Jornada 9 de la Liga MX entre La Franja y Cruz Azul, el timonel de 37 años habló acerca de los rumores que lo colocan en el banquillo de las Águilas para el próximo semestre.

"Sé que hay rumores, pero no. Lo que me importa es jugar instancias en mayo. Hoy me conecto con el presente, con mi equipo, y el futuro puede esperar", comentó Larcamón en entrevista con ESPN.

Hasta la fecha, el timonel originario de Buenos Aires ha dirigido 49 partidos al Puebla, registrando 22 triunfos, 16 empates y 11 derrotas desde el Guard1anes 2021.

¿Quiénes más podrían llegar al América?

Desde el miércoles comenzaron a surgir algunos nombres de estrategas que tendrían posibilidades de llegar al América, entre los que destaca el del colombiano Juan Carlos Osorio, quien conoce bien el entorno de la Liga MX, pues estuvo al frente del Tricolor de 2015 a 2018.

La directiva del equipo azulcrema informó este jueves que el argentino Fernando Ortiz, entrenador de la Sub 20, quedará a cargo del club de manera interina. Uno de sus auxiliares será Raúl Rodrigo Lara, quien al igual que Ortiz también jugó con los de Coapa.

