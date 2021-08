AMÉRICA: ¡Oficial! Las Águilas sufren otra sensible baja de último minuto

Las Águilas del América se medirán este domingo ante los Xolos de Tijuana en partido correspondiente a la Jornada 6 del Apertura 2021 de la Liga MX.

Sin embargo, lo tendrán que hacer con una sensible baja, pues no contarán con su técnico, Santiago Solari en el banquillo, por un malestar que no fue especificado.

Deseo mucha suerte al @ClubAmerica en su encuentro con Xolos. También, pronta recuperación a nuestro DT que hoy tuvo molestias menores que requirieron revisión médica. — emilio azcarraga (@eazcarraga) August 22, 2021

A través de redes sociales, el dueño del club, Emilio Azcárraga, confirmó la noticia, además de que le deseó suerte al América en el partido en el que buscarán mantener la cima de la clasificación general.

"Deseo mucha suerte al @ClubAmerica en su encuentro con Xolos. También, pronta recuperación a nuestro DT que hoy tuvo molestias menores que requirieron revisión médica", escribió.

Por otro lado, desmintió el rumor que había circulado en las últimas horas de que tendría interés de participar en el balompié de Bélgica. "Fake news", aseguró.

DAN DE ALTA A SANTIAGO SOLARI

A través de redes sociales, el América dio a conocer que Santiago Solari fue dado de alta, aunque se le recomendó reposo.

"Presentó ayer náuseas e inflamación del oído interno. Ha sido dado de alta, pero se determinó reposo las próximas horas, por lo que no dirigirá el juego frente a Xolos. El encargado será Santiago Sánchez", se lee.

¿DÓNDE VER EL AMÉRICA VS XOLOS?

El duelo de este domingo arranca en punto de las 17:00 horas y lo podrás seguir a través de la señal de TUDN.

