AMÉRICA: ¡PÉSIMAS NOTICIAS! Equipo de Europa le robará a su máxima estrella

Las Águilas del América están cerca de perder a su máxima estrella de cara al próximo torneo de la Liga MX, luego de que un equipo de Europa tiene intenciones de robárselo.

De acuerdo con reportes de medios nacionales, el Sevilla de LaLiga de España ya habría ofertado por el canterano del América, Sebastián Córdova.

Sevilla actualmente es uno de los equipos más importantes de LaLiga de España, pues además de sieempre competir, se encuentra con vida en la Champions League.

Sebastián Córdova es una de las máximas estrellas del América y de la Selección Nacional de México, donde ya se ha ganado un lugar con Gerardo "Tata" Martino.

¿Cuánto pagaría el Sevilla por Sebastián Córdova?

La cifra del cuadro sevillano sería de 16 millones de dólares para hacerse de los servicios de Sebastián Córdova, este mismo invierno, en el periodo de transferencias.

Hace unas semanas, en entrevista con El Escorpión Dorado, Córdova aseguró que le gustaría irse este año o el próximo. "Si no es este año, es el que viene. Porque con 26 ya no, estoy medio grande. Quiero buscar un buen club y romperla allá. Me gustaría jugar en España o Inglaterra", dijo.

