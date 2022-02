Las Águilas del América no levantan el vuelo en el Clausura 2022 de la Liga MX y Santiago Solari tiene sus días contados en Coapa si no gana el próximo fin de semana ante Pumas.

Algunos reportes afirman que Solari no tendrá otra oportunidad si no vence a Pumas, no importa la manera en la que sea, pero tiene que ganar en Ciudad Universitaria o se va.

Desde hace algunos días se mencionó que los dueño del cuadro azulcrema le dijeron al argentino que su obligación era ganar los partidos importantes y meter al equipo a la Liguilla, pero por ahora el América es el penúltimo de la general.

Solari asegura que no pone su renuncia en el América

En conferencia de prensa al término del partido ante el Pachuca, Santiago Solari resaltó que él no se va a rendir y sacará al equipo del mal momento lo antes posible, resaltando que esta etapa es culpa de todos.

"Entiendo mi posición como profesional del deporte: el deporte se trata siempre de superar la adversidad, de no rendirse nunca y de pelear hasta el final, y yo no me voy a rendir", dijo.

Por otra parte, destacó que los abucheos de los aficionados son justos, pues no tuvieron un buen partido y eso provoca que los seguidores piden buenos resultados.

"La afición tiene todo el derecho del mundo a expresarse, lo extraño sería que nos aplaudan. El partido no ha sido bueno, estuvimos adentro tal vez los primeros 20 minutos. Nos está costando un poco más todo", añadió.

El peor América de los último 49 años

Las Águilas lucen sin pies ni cabeza y eso es bien aprovechado por sus rivales, tal es el caso de los Tuzos del Pachuca que golearon a los Millonetas 3-1 en el Coloso de Santa Úrsula.

Este resultado deja varios temas qué tratar en la semana y varias estadísticas que se rompieron, pues el América tiene su peor arranque en 49 años, pues en la Temporada 1973 -1974, los de Coapa también perdieron cuatro partidos en sus primeros seis duelos disputados, número que igualó con su derrota ante el Pachuca.

Por otra parte, los hidalguenses rompieron con una racha negativa que venían arrastrando desde 2017, pues no sacaban una victoria en la capital del país, sin importan si enfrentaban al Cruz Azul, Pumas o al mismo América.

daho