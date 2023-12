Antonio Mohamed revela sus sentimientos tras renunciar a Pumas

Antonio 'Turco' Mohamed anunció su renuncia como director técnico de Pumas este martes 12 de diciembre. A pesar de llegar a las Semifinales del Apertura 2023, el argentino expresó su necesidad de tomar un descanso mental, asegurando que no dirigirá a otro equipo y cumplirá su palabra de no trabajar en México hasta el próximo verano, cuando finalizaría su contrato con los auriazules.

Fue el mismo técnico quien despejó los rumores que lo vinculaban con equipos como Rayados o Boca Juniors, subrayando que su decisión la estuvo meditando con el paso de los partidos y durante el vuelo de regreso a la Ciudad de México.

“Nada me incomodó del club, estoy en deuda. Me insistieron, hasta el día de hoy, pero es una decisión tomada. Para seguir en el cargo se necesita energía y si no estoy con todo para seguir en el proyecto, sería injusto. Lo mío es una decisión de descansar un poco, liberar la cabeza, es muy estresante. Volver a empezar… no tenía la energía”, dijo el extécnico de Universidad Nacional.

Gracias por toda tu experiencia compartida en el azul y oro, ‘Turco’. Fue un camino lleno de aprendizajes y buenos momentos. 🐾



Te deseamos lo mejor. #DePumasSoy #DeCanteraSomos pic.twitter.com/3yqOrhCidj — PUMAS (@PumasMX) December 12, 2023

El dirigente campeón con América, mencionó que su auxiliar, Gustavo Lema, y parte del cuerpo técnico continuarán el proyecto que él había iniciado meses atrás, según anunció el 'Turco', pidiendo disculpas a la afición y la directiva por no cumplir los cinco meses restantes del contrato.

Aunque no reveló la duración exacta de su receso, Antonio Mohamed confía en que el equipo seguirá cosechando éxitos bajo el liderazgo de Gustavo Lema, quien lo ha acompañado en cada proceso deportivo por 20 años.