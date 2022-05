Las impresiones de los jugadores del Atlas, tras el bicampeonato de la Liga MX

Los Rojinegros del Atlas lograron el bicampeonato de la Liga MX al conquistar el Clausura 2022 ante Pachuca y, anteriormente, el Apertura 2021, además, se les entregó de manera directa el Campeón de Campeones.

Después del partido, los jugadores de los Zorros dieron sus impresiones de lo que fue la Temporada 2021-2022 del futbol mexicano, uno de los más emocionados fue Aldo Rocha, capitán del cuadro que comanda Diego Cocca.

A TRANSFORMAR MAS ESTA HISTORIA, CAMPEONES!!! ❤️🖤 pic.twitter.com/RlxzJf7BDT — ⭑ Atlas FC ⭑ (@AtlasFC) May 30, 2022

"Diego nos da la liberta de jugar, nos funcionó y es un trabajo que funcionó, nos mantuvimos, no nos penetraron por el centro y eso nos ayudó. Me siento bien, en el futbol nunca se deja de aprender y es algo muy importante para mí, para el equipo, para el grupo y me siento bien por esto que se venía generando", dijo Rocha.

Además, el mediocampista habló sobre su deseo de estar en la Selección Mexicana de Futbol y aseguró que hará todo lo necesario para estar en el Tri, aunque "hay decisiones que no están en mis manos".

"Así yo tenga 38, 40 años es un sueño para cualquier futbolista ir a la selección, pero si no me llaman no es decisión mía y creo que tengo que seguir trabajando. Nunca he hablado con nadie de selección, no tengo el gusto de conocerlos", finalizó.

Otro que habló fue Camilo Vargas, portero figura del Atlas, quien se ha convertido en uno de los consentidos de la afición por sus grandes atajadas que han servido, en muchas ocasiones, para que el cuadro tapatío no pierda.

TERCER BICAMPEÓN DE LOS TORNEOS CORTOS.

TERCER CAMPEONATO DE LIGA EN NUESTRA HISTORIA.

TERCER TÍTULO EN LA ERA ORLEGI, INCLUYENDO ESTE CAMPEÓN DE CAMPEONES.#Cr3amos ❤️🖤 pic.twitter.com/yUaWT1IrKL — ⭑ Atlas FC ⭑ (@AtlasFC) May 30, 2022

"La exigencia del profe y de su cuerpo técnico nos ayudó a sacar lo mejor de nosotros dentro y fuera de la cancha, independientemente de quien esté dentro de la cancha nadie va a dejar de sudar para pelear por esta playera. Vamos por más, siempre tenemos que pensar por más. Desde que arrancó la pretemporada queríamos el bicampeonato y se nos dio", mencionó.

Emanuel Aguilera llegó al Atlas esta temporada de Liga MX, procedente de América, en donde vivió grandes temporadas, pero de a poco su rendimiento fue decayendo, aunque en los Zorros retomó su mejor forma.

"La unión en este equipo fue fundamental para lograr todo lo que logramos hoy y me siento muy orgullos y feliz de pertenecer a este equipo de jugadores. El torneo pasado habían logrado la hazaña del título y en esta ocasión logramos el bicampeonato y el Campeón de Campeones, es algo histórico", comentó el defensor.

