Bayern vs Tigres: Manuel Lapuente explota tras declaraciones del "Tuca" Ferretti

A pocos días de que Bayern Múnich y Tigres se vean las caras en la Final del Mundial de Clubes que se realiza en Qatar, Manuel Lapuente explotó contra Ricardo "Tuca" Ferretti, quien aseguró que los felinos solamente representaban a la UANL y no a México.

"Equipos brasileños, argentinos, no pudieron, y hoy un mexicano está y está representado por Tigres, lo quiera Tigres o no, lo quiera el “Tuca” o no, eso es lo que tiene que aprender el “Tuca”, que Tigres es un equipo mexicano y está representando a México", aseveró Lapuente en entrevista para ESPN.

El enojo del exdirector técnico de América, Necaxa y Atlante, entre otros clubes, no terminó ahí, pues también cuestionó el motivo por el que el "Tuca" dice que Tigres no representa a México, si bien ante el Bayern Múnich se convertirá en el primer equipo de la Liga MX que disputa una Final en el Mundial de Clubes.

"Yo no sé quién le dice tantas cosas al “Tuca”, que dice que está representando a Tigres y no a México, con todo respeto que no ma..., está representando a México", sentenció de manera categórica Lapuente, quien estuvo al frente de Tigres en dos etapas, la primera entre 1984 y 1985 y la segunda entre 2008 y 2009.

Pese a los reclamos hacia el "Tuca", Manuel Lapuente admitió que aún con el nivel y calidad del Bayern, ve a Tigres con muchas probabilidades de coronarse en el Mundial de Clubes, justa que en su edición más reciente vio proclamarse campeón al Liverpool.

"Yo veo posibilidades muy amplias para que Tigres sea campeón de clubes, yo lo veo campeón y sé quién es el Bayern. Tigres está para ganar, el Bayern es un equipazo, pero nosotros hemos crecido, no necesitamos ayudas, a ver qué aprendemos, estamos para ganar, es un equipote (Bayern), pero le puede ganar", dijo el director técnico de 76 años de edad.

