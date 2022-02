​BEIJING 2022: Donovan Carrillo habla de su participación en los Juegos Olímpicos

Donovan Carrillo Suazo, patinador artístico mexicano, hizo historia en los Juegos Olímpicos de Invierno Beijing 2022, pues consiguió avanzar al programa libre de la competencia.

El originario de Jalisco obtuvo una puntuación de 79.69, lo que le valió un histórico pase al programa largo de la disciplina; ningún mexicano había llegado a esta instancia.

"Un abrazo para toda mi familia y para todo México. Los sueños se hacen realidad", dijo Donovan al finalizar su rutina.

Por si te lo perdiste te comparto la rutina de Donovan Carrillo ⛸ en #Beijing2022WinterOlympics por la señal de @MarcaClaro y @ClaroSports gran conducción 🎙 de @memitogar29 #VivaMexico 🇲🇽



"La clasificación al programa libre no iba a ser sencillo y por eso mi reacción de alegría, solamente fueron instantes que me hicieron sentir bastante bien", comentó Donovan Carrillo tras su rutina en Beijing 2022.

"Para mí es un honor que el país se sienta orgulloso de mí, entro para eso, para que todos se sientan orgullosos de mí y en el programa libre voy a disfrutar el momento y dar lo mejor", agregó.

Donovan Carrillo hizo historia en Beijing 2022

Donovan Carrillo ya hizo historia, pues ningún mexicano había logrado pasar a la rutina libre de patinaje artístico y en el programa corto de la disciplina participó con la canción "Black Magic Woman", original de la banda Fleetwood Mac, pero popularizada por el guitarrista Carlos Santana.

¡MOMENTO HISTÓRICO! ¡VIVA MÉXICO! ❤️😍🇲🇽@DonovanDCarr detuvo a toda Latinoamérica con su debut en #Beijing2022, protagonizado con un traje espectacular y una rutina que nunca olvidaremos. ¡ORGULLO NACIONAL! #ClaroConTodo

"Una de las cosas que me gusta es tratar de ser innovador en la música y para el programa corto y largo no es la excepción. Mi papá es gran fan de Carlos Santana y eso me motivo para dar lo mejor de mi", aseguró el patinador.

Carrillo Suazo regresará a la pista de hielo el miércoles 9 de febrero, a las 19:30 horas tiempo del Centro de México, en donde el tapatío peleará por una medalla.

