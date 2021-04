En una biblia, aparecen fotos íntimas de Diego Costa y Gabriel Jesus

El mundo del futbol siempre da mucho de qué hablar y en esta ocasión se revelaron algunas fotografías íntimas de los jugadores Gabriel Jesus y Diego Costa, en las que se les puede ver con la misma mujer.

La historia que le da la vuelta a Europa en estos días es que una tienda benéfica tenía una biblia con las imágenes de los futbolistas entre sus páginas, algo que causó más revuelo.

La intimidad de los jugadores siempre está al descubierto y esta no fue la excepción, pues mediante redes sociales circulan algunas fotos en las que se ve a los futbolistas en una cama con una mujer.

Diego Costa y Gabriel Jesus envueltos en el escándalo. Foto: Twitter / Captura de pantalla

Al parecer es la misma mujer, pero no en el mismo momento, pues la ropa no coincide. Los jugadores Gabriel Jesús, del Manchester City; y Diego Costa, quien actualmente no tiene club; aún no se manifiestan por ninguna vía, pero se espera que en las próximas horas den su punto de vista.

Karim Benzemá envuelto en otro escándalo

Karim Benzema afrontará un juicio en octubre por su presunta vinculación en el caso de chantaje contra Matthieu Valbuena, su excompañero en la selección de Francia, por un video sexual, informó el martes la fiscalía de Versalles.

Benzema irá a juicio ente el 20 y 22 de octubre bajo cargos de complicidad en un intento de chantaje. Niega haber cometido un delito.

El delantero del Real Madrid ha sido señalado de presionar a Valbuena en 2015 para pagarle a los chantajistas que lo amenazaban con revelar un video íntimo en el que aparecía Valbuena.